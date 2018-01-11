Haber: Semih Baykal

İlimiz Küçükberk Mahallesi’nde inşaat halinde bulunan bir binanın deposundan inşaat malzemelerinin alındığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, inşaat malzemelerini minibüse yükleyen İ.Ö. adlı şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adliye önünde İ.Ö.’nün yakınları çekim yapan gazetecilere ‘çekmeyin’ diye tepki gösterdi. Bu esnada polis aracından inen İ.Ö., “ Bırakın çeksinler. Herkes işini yapsın. Adam öldürmedik, Tecavüz etmedik” dedi.