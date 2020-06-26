Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Haber: Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, kentte son dönemlerde artan ikametgahlardan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatan Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin gidebilecekleri bölgelerde devriye görevi yaptı. Ekipler, 3 kişiyi apartmanlara girip çıkmalarından şüphelenerek takibe aldı. Apartmanlara girip çıkan 2 kadın ve bir çocuğun, daha önceki hırsızlık olaylarında güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirleyen ekipler, şüphelileri Karamanlı Mahallesi Şen Sokak’taki apartmandan çıkarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan F.G. (28) ve E.G. (25) adlı kadınlarla 18 yaşından küçük N.U’nun aynı suçtan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

Üst aramasında 10 bin lira değerinde malzemeyle nakit para ele geçirilen F.G. ile E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine götürüldü, yaşı küçük N.U. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bu arada, güvenlik kamerası görüntülerinde sokakta yürüyen şüphelilerin, kapısını açık gördükleri apartmana girmeleri, asansörle katlar arasında gezmeleri ve bir süre sonra apartman sakini gibi dışarı çıkmaları yer alıyor.