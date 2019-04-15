Hırsızlık turnesine çıkmışlar

13 ilde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 5 şüpheli tutuklandı. Arasında ilimizin de bulunduğu birçok şehirde hırsızlık olayına karışan çete çökertildi.

Hırsızlık turnesine çıkmışlar

HABER:C.Kutay Aykan

Bartın kent merkezindeki bir iş yerinde kişilerin üzerinden yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapıldığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.A, M.G, A.G, K.G, S.G, Karabük'te yakalandı. Şüphelilerin arabasında yapılan aramada, 13 bin 250 lira, 40 Euro, 2 altın zincir kolye, 2 altın tektaş yüzük, 2 altın çift küpe ele geçirildi. Şüphelilerden sahte kimlik kullandığı tespit edilen A.G'nin yapılan parmak izi sorgusunda çeşitli suçlardan kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile çalma suretiyle teşekkül halinde hırsızlık yapma" suçundan tutuklandı. Birçok suçtan suç kayıtlarının olduğu tespit edilen şüphelilerin, Antalya, Burdur, Isparta, Afyon, Ankara, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Bolu, İstanbul, Çorum'da da halk pazarlarında aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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