Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre özelikle büyük şehirlerde ve ilimizde boş evleri takibe alıp gece yarısı altın çalmak amacıyla altın hırsızlığı yapan kişi veya kişilerin altın arama dedektörü kullandıkları ortaya çıktı. Özellikle ev kadınlarının yatak odaları, yastık içleri ve mutfaktaki tencere ile kavanoz içlerine saklanan altınları hırsızlar kullandıkları altın dedektörü ile rahatça bulabilmekte.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu önceki gün ilimizden 30 bin TL değerindeki altın hırsızlığını yapan 3 kişiyi Ankara’da yakaladıktan sonra ilimize getirmiş ve daha sonra savcılığa sevk edilmişti. Bu olayın ardından yapılan titiz çalışmada hırsızların çağ atlayarak altın arama dedektörü kullandığı ortaya çıktı.

Yetkililer özellikle ev hanımlarını ve vatandaşları uyararak evlerinde kesinlikle değerli eşya bulundurmamalarını belirterek; “Bir çok ev hanımı altınlarını evlerin çeşitli yerlerine saklıyorlar. Hırsızlar son günlerde altın arama dedektörü ile altınların saklandığı yeri kısa sürede tespit edip, bulup alıp kaçıyorlar. Bu tür maddi değeri yüksek ziynet eşyalarının bankaların kasalarında saklanması gerekir. Birinci katlarda oturan vatandaşların kesinlikle camlarının önlerine demir korumalık yaptırmaları, kapıların ise çelik kapıdan olması, ev gezmesine gidildiğinde evin salon veya giriş kısmandaki lambaların yanık tutulması gerekir. Kesinlikle hırsız veya hırsızlara davetiye çıkartılmasın” diyerek uyarıda bulundular.