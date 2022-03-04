



Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın geçtiğimiz günlerde “Müjde” diyerek peş peşe ilçelere yapılan yatırım ve ödenekleri sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşmıştı. Milletvekili Aydın’ın, “Müjde! Gençlik Spor Bakanlığı'mızca Dörtdivan İlçemize Basketbol ve Voleybol sahası yapımı için 400.000 TL ödenek aktarımı yapıldı. Dörtdivan'ımıza hayırlı olsun! Müjde! Gençlik Spor Bakanlığı'mız tarafından Seben Belediyesi Şehir Stadyumu yapımı için 5.5 Milyon TL ödenek aktarımı yapıldı. İçerisinde sentetik çim saha, yürüyüş parkuru, soyunma odaları ve tribünün yer aldığı stadyum için geri sayım başladı! Seben'imize hayırlı olsun!” paylaşımında bulunmuştu.

Bolu Milletvekili Aydın’ın Müjdelerinin üzerine görüşlerini kamuoyu ile paylaşan Bolu Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Okay Özcan sert eleştirilerde bulundu. Okay Özcan, “Söz konusu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın projeleri olunca herkes önünü kesmek istiyor. Sayın Milletvekilimiz Arzu Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 2 buçuk yıldır bekleyen ‘Hisar Tepesi’ ve ‘Yeni Stadyum’ projelerinin önünü kesmek için ne gerekiyorsa yaptı. Sizden olmayana duvar örüyorsunuz. Sizden olana köprü oluyorsunuz. Seben ve Dörtdivan ilçelerimize de bu projeler yapılamayacak mı? Elbette yapılacak. Hatta bu iki ilçemiz gibi diğer tüm ilçelerimize de spor yatırımları yapılması gerekir. Seben ve Dörtdivan’a yapılan projeleri destekliyor ve tüm ilçelerimiz için aynı müjdeleri bekliyorum. Fakat Sayın Aydın’a buradan sormadan edemeyeceğim. Gençlik ve Spor Bakanlığında bekleyen ‘Yeni Stadyum Projesi’ ne olacak? Hisar Tepesine sıra ne zaman gelecek?” ifadelerini kullandı.