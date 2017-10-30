Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) Genel Kurulunda Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun eşlik etti. EUROCHAMBRES Genel Kurulu’nda, 2018-2019 yıllarında görev yapacak yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı’nda, EUROCHAMBRES Başkanlığına Avusturya Federal Ekonomi Odası Başkanı Christoph Leitl, Başkan Vekilliğine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Fransa Odalar Birliği Başkanı Pierre Goguet, Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği adına Wolfgang Grenke, Polonya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Marek Kloczko; Başkan Yardımcılığına Yunanistan Odalar Birliği Başkanı Constantine Michalos, İsveç Ticaret ve Sanayi Odası CEO’su Stephen Müchler ve İrlanda Odalar Birliği CEO’su Ian Talbot getirildi.

Bütçe Komitesi üyelerinin de belirlendiği Genel Kurul’da, EUROCHAMBRES Bütçe Komitesi’ne TOBB’u temsilen TOBB Avrupa Birliği Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu seçildi. EUROCHAMBRES, 44 Avrupa ülkesi, 1700 bölgesel ve yerel ticaret ve sanayi odası, 120 milyon istihdam üreten 20 milyon işletmeyi temsil eden, Avrupa iş dünyasının çatı kuruluşudur.

TOBB heyeti, EUROCHAMBRES Genel Kurulu sonrası, Türkiye’nin Avrupa Birliği Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’yı ziyaret ederek, Türkiye - AB ilişkilerinin güncel durumuna ilişkin bilgi aldı.