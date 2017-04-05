Haber: BMA

Bolu Belediyesi’nin davetiyle Bitlis’in Hizan ilçesinden Bolu’ya gelen Hizan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi, Hizan Fatma Aliye Kız Meslek Lisesi ve Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden toplam 82 öğrenci Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni ziyaret ettiler. AİBÜ Gölköy Yerleşkesindeki fakülte ve yüksekokulları gezerek akademisyenlerden bilgi alan öğrencilere, Bolu’daki liselerde eğitim gören yaşıtları da eşlik etti.

Gerçekleştirilen ziyarette ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hayrettin Öztürk’ün konuğu olan öğrenciler, Öztürk’ten üniversite hakkında bilgi aldılar. “Kendinizi çok iyi yetiştirerek vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olmanız en büyük temennimizdir” diyen Öztürk, öğrencilerin Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni tercih etmelerinden mutluluk duyacaklarını söyledi.



