Hızı saatte 100 kilometreye kadar çıkabilir

Haber: Okay Özcan

Meteoroloji, Marmara’nın Doğusu ve Batı Karadeniz’de şiddetli yağış beklendiğini ve başlama zamanın 8 Ekim saat 04:00 ila 9 Ekim saat 12:00 arasında olması ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmede; “8 Ekim 2022 Cumartesi günü Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

AFAD ise meteorolojik afetlere karşı ilimiz genelinde tüm vatandaşları SMS mesajı ile bilgilendirdi.