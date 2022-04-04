Haber: C. Kutay Aykan

Uzun yolda şöyle etrafı doyasıya izleyerek yolculuk yapmanın keyfini bilenleriniz vardır. Ancak acelesi olanlar genelde etrafını kaçırırlar. Sadece yola odaklanıp hedefe kilitlenmek sizi gideceğiniz yere çabuk ulaştırsa da yolun keyfini azaltacaktır. Genelde bu tarz araç kullanan sürücülerin ortalama hızları da yüksektir, çünkü yüksek hızlarda etrafı izlemenizi engelleyen önemli bir faktör vardır: Hız Körlüğü. İnsan gözleri günlük hayatta 200 derece görüş açısına sahiptir, ancak vücut hareket halinde iken bu açı daralır ve sadece hedefe odaklanır. İşte hız körlüğü nedir, hangi hızlarda olur ve hızlandıkça daha az mı görürüz sorularının cevapları.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, birçok sürücünün hız körlülüğü konusunda bilgi sahibi olmadığı açıklayarak, konu hakkında şunları söylediler:

Hız Körlüğü, insan vücudunun hareket halinde iken daralan görüş açısının yol açtığı görüş genişliğindeki kaybı ifade eder. Hız arttıkça, yoldaki veya yol etrafındaki nesnelerin görsel biçimde algılanma yeteneği azalır. Basit bir örnekle anlatacak olursak 70 km/saat hızla seyrederken %75 olan görüş açısı, 100 km/saat hıza çıktığınızda %45’e düşecektir. Aslında tehlikesiz gibi görünen bu hızlanma görüş açısında kayda değer bir değişim yaratır. Öte yandan fren ve durma mesafesini de etkileyeceği için daha da hayati hale gelir. O nedenle hızlanırken bir kez daha düşünün. Gündüz vakitleri gün ışığından faydalanılsa da gece vakti karanlık ile birlikte azalan görüş mesafesi, hız körlüğü nedeniyle daha da problematik bir hal alır. Bu tür koşullarda otomobil kullanırken hızınızı tüm bu değişkenleri düşünerek artırıp azaltmanız gerekmektedir. Örneğin 130 km/saat ile gece vakti seyrederken %30’luk bir görüş açısına sahip olmanız demek, göremediğiniz alanlardan gelecek tehlikelere karşı sizi savunmasız kılar.