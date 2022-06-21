Hızlı okuma kursu yaz programı!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Saliha Ertan Danışmanlık Merkezi, hızlı okuma eğitimleriyle yaza bomba gibi giriş yapıyor. Eğitmen Saliha Ertan, 2022 yaz dönemi eğitim ve kurs programını yayımlayarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Hızlı okuma eğitimi haftada 2 saat olup toplam 6 hafta sürecek. Ücreti 600 lira olan program şu şekilde;

-Anlayarak hızlı okuma eğitimi

-Nefes eğitimi

-Para Atölyesi

-Modern enerji taping tekniği ile enerji farkındalığı semineri

-‘Stres yönetimi’ atölye çalışması

Eğitmen Saliha Ertan, “Etkili, hızlı, doğru ve anlayarak okuma, kelime dağarcığını genişleterek daha etkili konuşma eğitimleri vermekteyiz. Sınavlara girecek olan öğrencilerimize de uygulamalarımızla daha kısa sürede daha fazla soru cevaplama bilinci kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Saliha Ertan Danışmanlık Merkezi/İletişim: 0 546 820 9393