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02 Ekim 2018 Salı
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    • Hızlı Tren Bolu'dan Geçecek

    Ankara -İstanbul arası mevcut YHT'nin 4,5 saat sürdüğünü ve birçok ilin hızlı trenden faydalanamadığını belirten Prof. Dr. Şamandar, 4 yıldır çalıştığı YHT projesinin detaylarını anlattı.

    02 Ekim 2018 Salı 13:12
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    Hızlı Tren Bolu'dan Geçecek

    Haber: Gönül Olutürk

    Ankara, Kızılcahamam, Gerede, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Gebze ve İstanbul şeklinde hat düşündüklerini ve bu güzergâhın her açıdan avantajlı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şamandar, Ankara İstanbul arası Mudurnu güzergâhının maliyetli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şamandar,"Mudurnu güzergahı dağlık engebeli olduğu için 73 km uzunluğunda 49 tünel ve 13 km uzunluğunda 25 viyadük var. Çok kriterli karar verme analizi yaptık, 10 kriter koyduk ve hangi yol daha verimlidir diye araştırdık en karlı ve en verimlisinin bu alternatif güzergâh olduğu ortaya çıktı. Güzergâhta 6 il 2 ilçe faydalanıyor. Alternatif güzergâhta tek yön 62 bin çift yönde 124 bin yolcu taşınmış oluyor. Mudurnu güzergâhının fizibilitesinde 30 yılda amorti edilirken bizim projemiz 9 yılda kendini amorti ediyor. Biz ülke menfaati için çalışıyoruz" dedi.

    SİNCAN'DAN KAYAŞ'A GİDER GİBİ

    "Sincan'dan Kayaş'a gider gibi Ankara'dan İstanbul'a gidilip gelinecek" diyen Prof. Şamandar, "Karadeniz'den gelen yolcular Gerede'ye otobüsle gelip trenle İstanbul ya da Ankara'ya gidebilecekler- mazot benzin, çevre kirliliğinden ve zamandan karımız olacak. İstanbul'un nüfus yükü hafifleyecek. Düzce-İstanbul arası 1 saat Bolu-İstanbul arası 70 dakika sabah akşam gidilebilecek mesafe olacak. Düzce'de oturan, Sakarya'da oturan İstanbul'a çalışmaya gidebilecek. İstanbul- Ankara arası 2 saat olacak hayal bile edemeyeceğimiz bir projeden bahsediyoruz. Japonya'da bunun bir örneği var 270 km saat hızla giden bir trenden bahsediyoruz onlar 515 kilometrelik yolu 2 saat 15 dakikada gidiyorlar ve günde 600 bin yolcu taşıyorlar. 3'er 4'er dakika arayla seferleri var sefer sayısı ne kadar çok olursa yüksek hızlı trenden o kadar kar elde ederiz biz de 15 dakika arayla kalkan İstanbul-Ankara arası bir trenden bahsediyoruz" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Ankara, -İstanbul, Arası, Mevcut, YHTnin

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