Hızlı tren güzergahında önemli iddia

Haber: N. Halid Altundal

Uzun bir süredir gerek Bolu gerek Düzce kamuoyunu meşgul eden İstanbul-Ankara arasına yapılması planlanan hızlı tren hattının güzergahına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Mudurnu Tavukçuluk eski sahibi, Vatan Partisi Mudurnu İlçe Yöneticisi Uğur Türesin, söz konusu projeye dair Mudurnu üzerinden geçirilmesi düşünülen güzergahın değiştirilmek istendiği iddiasını ortaya attı.

Türesin konuyla ilgili yaptığı açıklama Düzce siyasetini yerden yere vurdu. Türesin tarafından yapılan açıklamada konuya dair şu bilgilere yer verildi: “Planlaması, etüdü bitmiş Hızlı tren yolu neden Mudurnu güzergahından geçirilmesi değiştirilmek isteniyor? Devletimiz hükümetimiz her şeyi aşağıdaki gerçekleri araştırarak projeyi onaylamıştı, kararı alınmıştı.

1.Gerede-Bolu-Düzce Dağlarından ovaya inişinin kot farkı eğimi meyili nedeniyle viyadükler maliyeti. 2.Düzce-Bolu’nun Deprem riskinin önemi.

3.Bolu Dağına yeniden yapılacak tünelin maliyeti.

4.Beypazarı Nallıhan Mudurnu güzergahının Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar ulaşan Tarihi İpek yolu üzerinde olması sebebiyle Türkiye bölge turizmine önemi.

5. Tarihi ipek yolu üzeri Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Seben, Mudurnu, Taşkesti, Göynük, Taraklı, Akyazı, da bulunan toplam 30bin yatak kapasitesi turistik tesislerin yapım halinde oluşunun ekonomik değeri. ( Mudurnu 12 bin yatak kapasiteli yatırımlar vardır.)”

“VATANDAŞLARIMIZ CİMER’E YAZMALIDIR”

Hükümet tarafından alınan kararın bozulmaması gerektiğini vurgulayan Türesin söz konusu açıklamalarında ayrıca, “Dereler bölgesi hep birlikte lobi çalışması yapmalıdır. Tüm bölge belediyeleri Mudurnu Belediyemiz Cumhurbaşkanlığına Bakanlıklara resmi yazı yazmalıdır. Devletin milleti zararına sebep olmaktan tren yolu proje maliyet zararı olacağına ilerde mahkemelik olunabileceğine dair siyasi ilçe başkanları, parti genel başkanlıklarına vatandaşlarımız dahil CİMER’e yazmalıdır” dedi.

“HIZLI TREN GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ İSTEĞİ YANLIŞ”

Hızlı tren güzergahının geçmişte otoban konusunda olduğu gibi Mudurnu yerine Düzce’ye kaydırılmak istendiğini belirten Türesin, “Bölge ve Mudurnu siyasi ilçe başkanları il genel meclisi üyelerimiz belediye başkanlarımız Adapazarı Taraklı Göynük Mudurnu Seben Nallıhan Beypazarı Ayaş AK Partileri ile konuya duyarlı kıymetli Milletvekilimiz Nallıhanlı Nevzat Ceylan Ağabeyle STK’larımız siyasi örgütlerimizle birlikte çalışma desteği yapılmalıdır. Düzce siyaseti yine ağır basarak otobanda ülkeyi 70km kısalmasının akaryakıt maliyeti yapım maliyetinde oldu gibi hızlı tren güzergah planlaması etüdü bitmiş tarihi ipek yolu Mudurnu hattını Düzce Bolu Gerede’ye kaydırılmak istenmektedir. Daha önce uzmanların Gerede Bolu Düzce kot dağ farkı Bolu Dağı Tüneli ve deprem bölgesi üzerindeki riskleri düşünülmeden ülke bölge turizmi ve maliyeti gereği” ifadelerini kullandı.

“ETÜDÜ, PROJESİ, BÜTÇESİ BİTMİŞ, ONAYLANMIŞ, DAHA ÖNCE DUYURUSU YAPILMIŞ HIZLI TREN YOLU”

Söz konusu güzergah değişikliği iddialarına ilişkin Türesin, Düzce’de yürütülen politikaya eleştirilerde bulunarak şunları söyledi: “Düzce yönüne aktarılması isteği Türkiye’ye maddi manevi zarar verecek ulaşım hizmetini Düzce Üniversitesini de alet edilerek kamuyu ve bölge halkı üzerinde ustaca algı yönetimi yapılmaktadır. Bu istek devlet makamındaki sorumlu siyasi ve mühendislik karar yetkililerini zor duruma düşürmektir. Yetkililerin daha önceden teknik bilimsel etüdle bitirilmiş, memleketimize ülkeye zarar vermeyecek şekilde alınmış, doğru ve doğal kararın değiştirilme isteği birliktelikle engellenmelidir. Vatanı, milletimizi, devletimizin maddi manevi zararını ilgilendiren bu önemli konuyu genel başkanımız Sayın Doğu Perinçek beye iletip çözüm isteyeceğiz.”