Hızlı tren için temaslar devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Davut Uzun, MÜSİAD yönetim kurulu üyesi Mustafa Dağdelen ve Cihan Yavuz’la birlikte Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretin ana gündem maddesi Yüksek Hızlı Tren projesi ile ilgili yapılacak fizibilite çalışması oldu.

BU PROJE BOLU’NUN GELECEĞİDİR VE SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR

Yüksek Hızlı Tren konusunun Bolu’nun ekonomik ve sosyal gelişimi için ve geleceği için çok önemli olduğunu söyleyen MÜSİAD Başkanı Davut Uzun yaptığı açıklamada “Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar hoca tarafından İstanbul Ankara yüksek hızlı tren hattının Düzce’den başlayarak Bolu ve Gerede hattı üzerinden geçmesi gerektiği ile ilgili ve bu konuda Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni güzergâh fizibilitesi talebi ile ilgili bir kampanya başlatıldı. Biz bu kampanyayı destekliyoruz. Bu konu Bolu’nun hem ekonomik geleceği tabi ekonomik geleceği denilince turizm ve sanayi de bu kapsam içerisinde oluyor hem de sosyal gelişimi için çok önemli bir noktada duruyor. Ayhan Şamandar Hoca’nın yaptığı çalışma yapılacak fizibilite raporu doğrulanır ve hat Bolu’dan geçebilirse Bolu ekonomisinde yeni bir çağ başlamış olacak. Bolu halkının Yüksek Hızlı Tren kampanyasına yoğun bir şekilde destek vereceklerini düşünüyoruz. Bu proje Bolu’nun geleceğidir ve siyaset üstü bir konudur. Hepimizin katılım göstermesi gereken bir çalışmadır” dedi.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA BU PROJE RAFA KALDIRILMIŞ”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek yüksek hızlı tren ile alakalı şu açıklamaları yaptı: “Bu konuyu sonuna kadar destekliyoruz. Cumhuriyet döneminde Bolu’dan tren geçmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirilmiş. Türkiye’nin o dönemdeki ihracatanın yüzde yirmisini üzüm ve incir oluşturuyormuş. Bu ürünleri daha sağlıklı şekilde satabilmek için ahşap kasalara koyalım fikri ortaya çıkmış. İlk başta bu kasalar çam ağacından yapılmış, lakin çam reçinesi nedeniyle gönderilen ürünler geri gelmiş. Daha sonra biz bu kasaları Köknar ağacı ile yapalım demişler araştırmışlar o dönemde en iyi Köknar nerede bulunur diye bakmışlar şuan Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan Karadere mevkiinde bu ağacın bol olduğunu görmüşler. Bu sebeple Bolu’ya Türkiye’de ki ilk orman işletmesi kurulmuş. Ortaya çıkan ahşap ürününü taşımak için taşıma maliyetlerini düşürmek için o dönemde Bolu’ya tren yolu yapımı konusu gündeme gelmiş. Hatta Zonguldak’a bağlanırız oradan limandan sevkiyat işlemi devam eder diye düşünülmüş ama Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra bu proje rafa kaldırılmış.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI BAŞLAMIŞ VE PROJEDE RAFA KALDIRILMAK ZORUNDA KALINMIŞ

Cumhuriyet döneminde Bolu için yapılan bu çalışmanın ardından biraz zaman geçtikten sonra İstanbul Ankara arasına yapılacak tren yolu projesini incelemek için bir Alman heyet gelmiş. Onların yaptığı araştırmadan da yine bu hattı İstanbul Bolu-Ankara üzerinden yapalım görüşü ortaya çıkmış. Bolu o zaman büyük bir şehir konumunda. Alamanaların yaptığı projeyle Abant’ın arkasından geçecek şekilde bir hat belirlemişler ve bu hat projesi o dönemki hükümete sunulmuş. Bu projeyi araştırmak için Bolu dışından 4 tane milletvekili görevlendirilmiş. Yapılan inceleme sonucu bu proje yatırım planına alınmış. Tam bu esnada İkinci Dünya Savaşı başlamış ve projede rafa kaldırılmak zorunda kalınmış.

“BU GÜN ARTIK BU PROJENİN HAYATA GEÇMESİ GEREKLİ”

Bu gün bu proje ve yapılacak çalışma çok daha önemli bir noktada. Yap işlet-devret modeli ile bu projenin hayata geçirilmesi için daha çok nüfusun bulunduğu alanda hayata geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu hattın Düzce-Bolu-Gerede hattı üzerinde olması lazım. Bolu’nun büyüyen bir üniversitesi var. Bizim üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin ağırlıklı çoğunluğu İstanbul Ankara’da ikamet eden ailelerin çocukları. Sadece üniversitemizdeki öğrencilerin bu hattı kullanmasıyla bile neredeyse 20 bin ortalama kullanıcı sayısına ulaşan bir rakam ortaya çıkıyor. Bu durumun dışında iş hayatının merkezi bildiğiniz gibi İstanbul. Buradan işletmeciler ticaretlerini sürdürebilmek için daha kısa sürede yorulmadan İstanbul’a Ankara’ya diledikleri gibi seyahat edebilirler. Yüksel Coşkunyürek Ulaştırma Bakanlığı’nda görevli iken de bu konu gündeme geldi Ali Ercoşkun Bey milletvekilliği yaptığı dönemde bu konu ile ilgili bir fizibilite çalışması yapıldı. Bu gün artık bu projenin hayata geçmesi gerekli.”

İMZA KAMPANYASI DA BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ

Ateş’in yaptığı açıklamadan memnuniyet duyan Uzun konuşmanın sonunda “Bolu’nun demiryolu tarihi konusunda kıymetli bilgilere sahipsiniz. Bolu’nun eline bu fırsat birkaç defa geçmiş ama başka sebeplerden bu durum değerlendirilememiş. İnşallah bu defa sizlerinde desteği ile Bolu bu treni Yüksek Hızlı Treni kaçırmaz. El ele vererek bu konun sağlıklı şekilde değerlendirilmesi için imza kampanyası da başlatmış olacağız. İnşallah bu önemli projenin hayata geçmesi için sonuç alacağız” dedi.