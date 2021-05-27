Haber: N. Halid Altundal

Tüm Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası Bolu Belediyesi halkın belediye hizmetlerine kesintisiz ulaşabilmeleri için gerekli adımları attı. Belediye tarafından kısıtlamalar dolayısıyla sokağa çıkamayan vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanması için Mobil Hizmet Aracı devreye sokuldu. Mobil Hizmet Aracı tam kapanma dönemi sonrasında da hafta içi ve hafta sonu vatandaşın ayağına gitmeye devam ediyor. Vatandaşlar, mahallelerinde gelen hizmet aracında dijital su kartı yüklemelerini ve emlak vergisi ödemeleri kolaylıkla yapılabilecekler.

Başkan Özcan’ın talimatıyla mahallelere giden Mobil Hizmet Aracının yeni programı şu şekilde:

28 Mayıs Cuma günü Çıkınlar Mahallesinde 09.30-12.30 saatleri arasında muhtarlık önünde, Salıbeyler Mahallesinde 13.30-16.30 saatleri arasında muhtarlık önünde;

29 Mayıs Cumartesi günü Kuruçay Mahallesinde 09.30-12.30 saatleri arasında muhtarlık önünde, Karaağaç Mahallesinde 13.30-16.30 saatleri arasında camii önünde;

30 Mayıs Pazar günü Umutkent-Yaşamkent Mahallesinde 09.30-12.30 saatleri arasında Kalıcı Konutlar Camii yanında, Kılıçarslan Mahallesinde 13.30-16.30 saatleri arasında Seç Market önü park yanında;

31 Mayıs Pazartesi günü Küçükberk Mahallesinde 09.30-12.30 saatleri arasında Küçük Berk Camii önünde, Okçular Yeni Mahallede 13.30-16.30 saatleri arasında camii önünde

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021, 11:06