“Hizmet aşkı tüm Bolu’ya yansıyacak”

Haber: C. Kutay Aykan

31 Martta yapılacak tarihi yerel seçimler öncesi Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin ilçelerin desteklerini almaya devam ediyor. Bolu’da yaşayan Geredelilerin oluşturduğu Geredeliler Platformunun ardından Kıbrıscık Platformu da “Kıbrıscıklılar Cumhur İttifakı ile Buluşuyor” etkinliği düzenleyerek Pazar günü yapılacak seçimlerde Fatih Metin’i destekleyeceklerini duyurdular.

Köroğlu Sofrası’nda gerçekleşen destek etkinliğine AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, MHP’li İbrahim Doğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ ile yaklaşık 800 Kıbrıscıklı katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SELAMINI İLETTİ

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, projelerini anlatıp soruları yanıtladığı gecede ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen mitinge değinerek, “Bolu halkı Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Cumhurbaşkanımız da Bolu’muzdan ayrılırken bu memnuniyetini ifade etti ve bizlerden tüm hemşerilerime saygılarımı ve selamlarımızı iletmemizi istedi. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın saygılarını ve selamını getirdim. Sağ olun var olun” dedi.

“KIBRISCIK’A NE YAPSAK AZDIR”

Salondakilerin alkışları ve “Bolu’nun Fatihi” sloganları altında sözlerine devam eden Metin, Kıbrıscık’ın kendisine her zaman büyük destek verdiğini ve kendisi için özel bir ilçe olduğunu söyleyerek,“Kıbrıscık’a ne yapsak azdır” diye konuştu.

“KIBRISCIK’I DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ”

Metin, İl Başkanlığı, Milletvekilliği ve Bakan Yardımcılığı dönemlerinde Kıbrıscık’a önemli hizmetlerde bulunduğunu vurgulayarak, “Ancak Kıbrıscık geçtiğimiz seçimlerde bir kazaya uğradı ve 5 yılı heba oldu. Bu seçimde AK Parti’si, MHP’si fark etmez. Hepsi Cumhur İttifakı çatısı altındadır. O nedenle kazanan Kıbrıscık olacaktır. Bundan hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. İnşallah Kıbrıscık’ı daha yukarılara taşıyacağız. Bolu’da şahsıma, Kıbrıscık’ta Cumhur İttifakı’na vereceğiniz destek, Bolu’yu ve Kıbrıscık’ı daha güzel günlere taşıyacak.” ifadelerini kullandı.

“HİZMET AŞKI TÜM BOLU’YA YANSIYACAK”

Salonu dolduran Kıbrıscıklıların enerjisinden çok etkilendiğini ifade eden Metin, “İnşallah sizlerden aldığımız bu coşku, heyecan bizi daha da rahatlattı. Bizdeki hizmet aşkı inşallah 1 Nisan’dan sonra hem Bolu’yu hem de Kıbrıscık dâhil tüm ilçelerimize yansıyacak. Allah nasip eder ve belediye başkanı olursak Kıbrıscık’ı her zaman destekleyeceğiz. Bundan da hiç şüpheniz olmasın.” diye konuştu.

“BELEDİYECİLİK İŞİ BİZİM İŞİMİZ”

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, daha sonra Bolu’yla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bolu’nun Türkiye’nin en nadide illerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Metin, “Rabbim bizlere çok güzel bir doğa bahşetmiş. Bunu en iyi şekilde değerlendirip katma değere dönüştürmemiz lazım. Bolu’yu daha güzel yarınlara taşımamız lazım. Onun için de sizlere projelerimi arz edeceğim. Ama biz yola çıkarken güçlü bir ekiple yola çıktık. Bu iş ekip işidir. Belediyecilik işi bizim işimiz” dedi

“2004’DE BELEDİYE PERSONEL MAAŞLARINI DAHİ ÖDEYEMİYORDU”

Bolu Belediyesi’nin 2004 yılında personel maaşlarını dahi ödeyemediğine dikkat çeken Metin, “15 sene önce CHP’den Bolu’yu devraldığımızda, belediye personel maaşlarını dahi ödeyemiyordu. Ve Bolu halkı arsenikli kuyu suyu içiyordu o yıllarda. Düşünün, kendi işçisinin, memurunun maaşını ödeyemeyen bir belediyenin Bolu’ya hizmet etme şansı var mı? Yok! İnanın Bolu Belediyesi’ni devraldığımızda bütçenin yüzde 87’si personel giderlerine gidiyordu. İşte o yüzde 13’le Bolu’ya hizmet etmeye şansı vardı belediyenin. Ama Allah’a çok şükür, 15 yılda, Alaaddin ağabeyimizin yönetiminde Bolu Belediyesi’nin personel giderleri yüzde 17’ye düştü personel giderleri. Yani Bolu’nun hizmetine yüzde 80’in üzerinde kaynak oluşturduk. İnşallah bu kaynağı daha da arttıracağız. Çünkü Bolu’da yapacağımız çok iş var.” diye konuştu.

“PROJELERİMİZ MİLYARLIK (KATRİLYONLUK) İŞLER”

Bolu halkına yapmayı taahhüt ettiği projelerin büyük kaynak gerektirdiğini anlatan Metin, “Projelerimiz milyarlık (katrilyonluk) işler. Bunları topladığınızda eski parayla bir katrilyonluk bir maliyet çıkıyor. Bunun Belediye imkanları ile yapılması mümkün değil. İşte burada biz farkımızı ortaya koyuyoruz. İşte farkımız da dün Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ile belli oldu. Cumhurbaşkanımız Bolu’ya 19 tane müjde verdi. Allah’a çok şükür bunların takibi ve yapımı da bizlere düşüyor. İnşallah bunu da önümüzdeki dönem gerçekleştireceğiz.” İfadesini kullandı.

“ONLAR KONUŞMAYA, BİZ DE İŞ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Onlar konuşur, Ak Parti yapar” sloganları üzerine Metin, “Evet, gençlerimiz doğru söylüyor. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Belediyecilik bizim işimiz olduğu için onlar konuşmaya devam ediyor, biz de iş yapmaya devam ediyoruz. Bırakın onlar konuşmaya devam etsin, biz de hizmet yapmaya devam edeceğiz Allah nasip ederse” dedi.

“BELEDİYENİN KALBİNE BİR KIBRISCIKLI YERLEŞTİRİYORUZ”

Metin ayrıca, 17 yıllık tecrübesi ve bilgi birikimi olduğunu belirterek “İl Başkanlığı, milletvekilliği, bakan yardımcılığı… Devlette bir tecrübemiz var, inşallah bunları Bolu’ya hizmete dönüştüreceğiz. Dediğim gibi bu bir ekip işi. Allah nasip ederse mevcut kadromuza taze kanlar da ekleyeceğiz. İşte onlardan bir tanesi de Mustafa Deverenli kardeşim. Belediyeciliğin kalbi imardır. Orası büyütür, geliştirir şehri. İşte biz de belediyenin kalbine bir Kıbrıscıklı yerleştiriyoruz.” diye konuştu.

Fatih Metin konuşmasının ardından projelerini anlatarak soruları yanıtladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 13:13