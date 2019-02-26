Haber: Gönül Olutürk

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Tanju Özcan, Ovadüzü Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşık yüz kişinin bulunduğu toplantı öncesi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özcan, 7’den 70’e herkesi kucaklayarak tek tek selamlaştı. Mahalle sakinlerinin fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Özcan, yaklaşık 40 dakika boyunca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bolu'nun bütün sorunlarını bildiklerini, sonradan mahalle yapılan köylerde hizmetin yetersiz olduğunu ifade eden Özcan, “Bolu’da hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak. 59 tane sosyal-teknik proje ve vaatlerimiz var. Bunların hepsini yaparak Bolu'yu Türkiye'nin parmakla gösterilen şehirlerinden biri haline getireceğiz" dedi. Özcan, konuşmasını alkışlar eşliğinde tamamladı.