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07 Ocak 2018 Pazar
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    • Hizmet İş Sendikası tanışma toplantısı düzenledi

    Hak İş Konfederasyonu bünyesinde kurulan Hizmet İş Sendikası’nın Bolu Şubesi ilk tanışma toplantısını düzenledi. Toplantıya Sendikanın Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız ve Mehmet Keskin’de katıldı.

    07 Ocak 2018 Pazar 11:50
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    Hizmet İş Sendikası tanışma toplantısı düzenledi
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    Haber: Semih Baykal

    Ekim ayında Hizmet İş Sendikasının Bolu Şube Başkanlığına atanan Hacer Güngör, yeni yönetimini oluşturarak kamuoyunun karşısına çıktı. Yeni yönetimi ile birlikte düzenlediği basın toplantısına Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız ve Mehmet Keskin’de katıldı. Bolu’da yaklaşık bin üyesi bulunan sendika ile ilgili olarak Bolu Şube Başkanı Hacer Güngör açıklamalarda bulundu. Güngör; “Ekim ayında il başkanlığımız kuruldu ve il başkanı olarak atandım. Temsilci arkadaşlarımızla uzun uğraşlar sonucunda yönetimimizi yeni oluşturduk. 2014 yılında çıkan torba yasa ile birlikte bizlere sendikal hak verildi. Bizde başkanlarımızla birlikte böyle bir yolculuğa çıktık” dedi.

    “TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK SENDİKADIR”

    Güngör’den sonra Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, sendika hakkın bilgiler vererek; “ Hizmet İş Sendikası Hak İş Konfederasyonuna bağlı bir sendikamızdır. 1979 yılında kurulan ve şuanda da 240 bin üyesiyle hem kendi iş kolunda hem de Türkiye’deki en büyük sendikadır. Genel iş kolunda örgütlü bir sendikamızdır. Belediye çalışanları ve kamuda temizlik işleri yapan arkadaşlarımız sendikamıza üye olabiliyorlar” diye konuştu. Konuşmasının devamında 2013 yılında başlattıkları taşeron işçiler için başlattıkları kampanyadan ve Aralık ayında taşeron işçilerin kadroya alınması konusundaki çalışmalarını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin’de taşeron işçilerin kadro alınması noktasında verdikleri mücadeleyi anlattı. 

    Anahtar Kelimeler: Hak, İş, Konfederasyonu, Bünyesinde, Kurulan

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