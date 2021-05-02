Hizmet vatandaşın ayağına gidecek

Haber: C. Kutay Aykan

Tüm Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanmaya girerken, Bolu Belediyesi halkın belediye hizmetlerine kesintisiz ulaşabilmeleri için gerekli adımları atıyor. Bu kapsamda Mobil Hizmet Aracı 03 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden mahallelerde olacak. Yasak nedeniyle belediyeye gidemeyen vatandaşlar, mahallelerinde gelen tırda dijital su kartı yüklemelerini ve emlak vergisi ödemeleri kolaylıkla yapılabilecekler.

Başkan Özcan’ın talimatıyla mahallelere giden Mobil Hizmet Aracının programı şu şekilde:

3 Mayıs Pazartesi günü Sağlık Mahallesi’nde 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında Muhtarlık Önü, Pazaryerinde

4 Mayıs Salı günü Alpağut Mahallesi’nde 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında Osmangazi Caddesi, Üçtepe Sitesi Önü, TOKİ Şantiyesi Önünde

5 Mayıs Çarşamba günü Borazanlar Mahallesi’nde 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında Muhtarlık Önü, Bilal Habeşi Cami Önünde

6 Mayıs Perşembe günü Bahçelievler Mahallesi’nde 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında 50. Yıl Ortaokulu Önü, Muhtarlık Önünde

7 Mayıs Cuma günü Tepecik Mahallesi’nde 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında Akşemseddin Cami Önü, Muhtarlık Önünde