Haber: Volkan Yılmaz

Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa Şengüleç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Hisar Tepesinde uygulanmak istenen proje hakkında açıklamalarda bulundu. Şengüleç, Başkan Özcan ile AK Parti Milletvekili Arzu Aydın arasında tartışma konusu haline gelen konuyla ilgili açıklamada siyasilere seslenerek projenin uygulanmasını istediklerini bildirdi. Şengüleç açıklamasında bölgenin yıllardan beri atıl bir vaziyette Bolu ve mahalle için büyük bir sıkıntı olduğunu belirterek, “Şöyle bir söz vardır siyasetçilerin de Bolu’da kullandığı: ‘Söz konusu Bolu ise gerisi teferruattır.’ Bu sözden de yola çıkarak hizmetin siyaseti olmaz diyebiliriz. Kim hizmet yapıyorsa Bolu’muz için, mahallemiz için, ülkemiz için hepsine ‘Allah razı olsun’ deriz. Sanat veya eser bırakılır, arkada hoş seda kalır. Önemli olan bu felsefeyi yaşamamızdır. Biz de Akpınar Mahallesi sakinleri olarak, İzzet Baysal Caddesi esnafı ve ahalisi olarak bu projenin değerli siyasetçilerimizin, Sayın Milletvekillerimizin siyaseti bir kenara bırakarak destek vererek bir an önce uygulanmasını istiyoruz” dedi.

“HİZMETİN SİYASETİ OLMAZ”

Bolu’nun en atıl hale gelmiş caddesinde bulunduklarını belirten Şengüleç açıklamasında ayrıca,

“Aslahattin Camisinden Uğur Mumcu Parkı arası yakışmayan bir görüntü içerisinde. Özellikle siyasetçilerimizden hassaten rica ediyorum, Belediye Başkanımıza rica ediyorum. Ve proje için özellikle Milletvekilimiz Arzu Hanıma rica ediyorum. AK Parti İl Başkanımız Nurettin Bey de Tanju Bey belediye başkanı olmadan önce görüştüğümde ‘Haklısınız. Burası gerçekten partimizin de önü, yakışmayan bir görüntü’ dedi. Bir ay önce kendisiyle görüştüm. Kendisi bu duyarlılığı taşıyor. Kendisine teşekkür ediyorum, ama bu duyarlılığın bir an önce icraata geçmesini istiyorum.

Bildiğim kadarıyla proje Sayın Bakan Yardımcımızın önünde bekliyor. Sadece bir onay gerekiyor. Hizmetin siyaseti olmaz. Yapılan hizmet herkes için geçerlidir. Bu hizmete de elini uzatan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÖLÜ BİR CADDE HALİNE GELİYOR”

Şengüleç son olarak esnafın cadde üzerinde park sıkıntısı yaşadığını belirterek, “Esnaflarımızın arabalarına da cezai işlemler uygulanıyor. Esnaflarımız zaten korona virüs süreçten dolayı sıkıntıdalar. Bu şekilde de altıdan sonra burası ticarete neredeyse kapanıyor. Bu cadde ölü bir cadde haline geliyor” ifadelerini kullandı.