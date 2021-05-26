Hizmetlerin parasını vatandaştan istediler

Mudurnu Belediyesi’nin ilçede gerçekleştirdiği alt ve üst yapı çalışmalarının giderini vatandaştan çıkarmaya çalışmasına ilçe halkı büyük tepki gösterdi.

Hizmetlerin parasını vatandaştan istediler

Haber: C. Kutay Aykan

Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, geçen yıl ilçede gerçekleştirilen alt ve üst yapı hizmetlerinin bedelini vatandaştan istedi. İlçede yaşayan her tapu sahibi ve yapılan TOKİ konutlarındaki tapusunu henüz almamış olan vatandaşlara ‘yol ve su harcamalarına katılım payı’ adı borç tahakkuk ettirildi. ‘TOKİDUYURU’ başlığıyla gönderilen mesaja vatandaşlar büyük tepki gösterdiler.

“BELEDİYE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ FATURASINI VATANDAŞA KESTİ”

Belediye hizmetlerinin bedelinin vatandaşın cebinden çıkartılmaya çalışılmasına isyan eden vatandaşlar, Belediye Başkanı Necdet Türker’in adaylığı sürecindeki sözlerini hatırlattı. Borç mesajının ulaştığı bir vatandaş tepkisini, “Mudurnu Belediyesi, ‘Arkamızda Devlet Bahçeli'nin sözü var’ deyip geçen sene yapılan altyapı çalışmalarının faturasını vatandaşa kesti. Mudurnu'da oturan her tapu sahibine ve tapusunu teslim almamış toki konutları sahiplerine yol ve su harcamalarına katılım payı adı altında şu zor günlerde 800 TL civarında para tahakkuk etti. Daha sokak aralarındaki üst yapı yapılmadı. O yapıldıktan sonra yeniden bir tahakkuk gelir mi orası da meçhul” sözleriyle ifade etti.

“VADESİNDE ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Mudurnulu vatandaşlara gönderilen mesajda, “Mudurnu Belediyesince yol ve su harcamalarına katılım payı olarak 814 TL tahakkuk ettirilmiştir. Söz konusu tutar Gayrimenkul Satış Sözleşmesi gereği hesabınıza yansıtılmıştır. Adınıza tahakkuk eden borcun banka şubesine vadesinde ödenmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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