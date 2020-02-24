Hizmette sınır tanımayan başkan

Haber: BMA

Karacasu Belde Belediye Başkanı Celal Beydili, yaz-kış, yağmur, çamur demeden görevini en iyi şekilde yapmak ve belde halkına hizmet vermek adına çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Beydili; “Beldede su taşkınları önlemek adına Orüs Deresi’ni Allah’ın izniyle bitirdik, nasip olursa 2.dereye başlayacağız. DSİ ve Fen İşleri Müdürlüğü ekibimizle çalışmayı tamamlamak için yoğun gayretlerimiz devam etmektedir. Amacımız halkımıza en iyi hizmeti vermektir” dedi.

Başkan Beydili, Karacasu beldesinin ormanlık alanların hemen alt kısmında bulunmasından dolayı, yoğun kar yağışlarının ardından karların su olarak aşağıya inmesi nedeniyle, su taşkınlarını önlemek amacıyla bölgemizde bulunan tüm dere yatakları temizlenmekte. Belde halkına hizmetlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir” açıklamasında bulundu.