Hâkimiyeti kaybetti bankete düştü: 4 yaralı

Haber: Uğur Balaban

Kaza, saat 20.15 sıralarında ilimiz Gerede ilçesi, D-100 karayolu, Kazanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Cemile Saç idaresindeki 34 HB 4399 plakalı araç seyir halindeyken sürücünün birden direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bankete düştü.

Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi geldi. Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza sonrasında araçtan yükselen dumanları fark eden itfaiye ekipleri olası bir yangının önüne geçerek aracın motor kısmına müdahale etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.