Hobi amaçlı yapıyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Mudurnu ilçesinde yaşayan bedensel engelli 50 yaşındaki Mehmet Karagöz, doğadan topladığı ağaç parçalarına şekil vererek minyatür tarım araçları ve aletleri üretiyor. Saban, sürgü, düven, yaba, traktör ve römork gibi minyatür tarım araçları ve aletleri yapan Karagöz, el emeği göz nuru ortaya çıkardığı eserleri çevresindekilere hediye ediyor. Mehmet Karagöz, yaptığı açıklamada, baba mesleği marangozluğa hobi amaçlı başladığını söyledi. Babası vefat ettikten sonra onun malzemelerini kullanarak anısını yaşatmak istediğini dile getiren Karagöz, "Saban, sürgü, düven, yaba, traktör ve römork gibi minyatür eserler yapıyorum. Traktörün tekerleklerini ise çıkma kayıştan yaptım, orijinal oldu" dedi.

Karagöz, kendisine hiçbir şeyin engel olmadığını belirterek, "Bu işler beni rahatlatıyor, bana huzur veriyor. Baba mesleği olduğu için severek, isteyerek yapıyorum. Yaptıklarımı satma taraftarı değilim, hobi amaçlı yapıyorum." diye konuştu.

Mehmet Karagöz, çalışmalarını gücü yettiği sürece sürdüreceğini sözlerine ekledi.