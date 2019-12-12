Hobi olarak başladı Amerika'dan sipariş aldı

Haber: Volkan Yılmaz

Hobi olarak resim yapmaya başlayan evli ve iki çocuk annesi ev hanımı Cemile Fıçıcı yaptığı resimleri sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra sipariş almaya başladı.

“SİPARİŞLER GELMEYE BAŞLADI”

Resim yapmaya, hobi olarak 2010 yılında gittiği Bolu Halk Eğitim Merkezi'nde açılan resim kursunda başladığını belirten Fıçıcı, “Halk Eğitim Merkezi'nde açılan resim kursuna haftada iki gün gitmeye başladım. Evde de, işlerden fırsat, buldukça yağlı boya resim yapıyordum. İlk resmim, gün batımıydı. Ancak manzara resimleri yapmaktansa, portre çalışmalarına ağırlık vermeye başladım. İlk olarak kızımın, torunumun ve damadımın yaptığım yağlı boya portre çalışmalarımı sosyal medya üzerinden paylaştıktan sonra siparişler gelmeye başladı” dedi.

“AMERİKA’DAN SİPARİŞ ALDIM”

Son olarak, Amerika'nın Philadelphia kentinde yaşayan Giresun'lu aileden “anne-kız” resmi için sipariş aldığını belirten Fıçıcı, “Bundan yaklaşık 20 yıl önce Amerika'nın Philadelphia kentine yerleşen Giresun'lu bir aile benim sosyal medya hesabımda paylaştığım portre çalışmalarımı görüp beğenmişler. Benden, çok eski yıpranmış bir fotoğrafta görülen anne-kızın, yağlı boya resimleri yapmam istendi. Ben de kabul ettim. Yapmaya başladığım resmi, yaklaşık bir ayda tamamladım. Gönderilen fotoğrafta, anne ile kızın arka kısmında görülen kirliliği de, güzel bir doğa görüntüsüyle kapattım” dedi. Cemile Fıçıcı, yağlı boyanın yanı sıra, son günlerde akrilik boyayla da güzel sonuçlar almaya başladığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2019, 12:42