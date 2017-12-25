Haber: Semih Baykal

Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar bir puanla tamamladıkları Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karafırtınalar şunları söyledi;“Bir puan kazandık gibi görünüyor ama aslında iki puan kaybettik. Deplasmanda alınan puanlar değerlidir her zaman. Bu maç için geçerli değil belki ama iyi hazırlanmıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyon olarak üstündük ama değerlendiremedik. İyi mücadele vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. İlk yarıda çok avans verdik, 10’ncu haftaya kadar. Daha sonra bir toparlanmamız oldu. İnşallah ikinci devrede aynı konsantre ile lige başlarsak çok daha farklı bir yerde bitirebiliriz. Benim inancım o yönde. Oyuncularımı da bunu söylüyorum. Arayı en iyi şekilde değerlendirip, taraftarlarımızın karşısına daha farklı ve güçlü bir Boluspor olarak çıkmak istiyoruz” dedi.