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    • Hoca sonuçtan memnun değil

    Ligin son haftasında Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Boluspor’da teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maç sonunda yaptığı açıklamada bir puan kazandık gibi görünüyor ama aslında iki puan kaybettik dedi.

    24 Aralık 2017 Pazar 17:47
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    Hoca sonuçtan memnun değil
    Haber: Semih Baykal

    Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar bir puanla tamamladıkları Denizlispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.  Karafırtınalar şunları söyledi;“Bir puan kazandık gibi görünüyor ama aslında iki puan kaybettik. Deplasmanda alınan puanlar değerlidir her zaman. Bu maç için geçerli değil belki ama iyi hazırlanmıştık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Pozisyon olarak üstündük ama değerlendiremedik. İyi mücadele vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. İlk yarıda çok avans verdik, 10’ncu haftaya kadar. Daha sonra bir toparlanmamız oldu. İnşallah ikinci devrede aynı konsantre ile lige başlarsak çok daha farklı bir yerde bitirebiliriz. Benim inancım o yönde. Oyuncularımı da bunu söylüyorum. Arayı en iyi şekilde değerlendirip, taraftarlarımızın karşısına daha farklı ve güçlü bir Boluspor olarak çıkmak istiyoruz” dedi.

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