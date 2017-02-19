Bolu'da kendi evinde Ümraniyespor'u attığı tek golle mağlup eden Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa maç sonunda yaptığı açıklamada, galibiyeti hakettiklerini belirterek, "nihayet uzun süreden sonra galip geldik. Galibiyeti hakettiğimizi düşünüyorum. Zaman zaman kendimizi zora soktuk bu bir gerçek. İlk devre ve özellikle son 20 dakikada yakaladığımız pozisyonlarda ya son vuruşları iyi yapamadık yada bireysel düşünüp takıma katkı sunmayı unuttuk" dedi.

"Futbol sadece sahada oynanmıyor"

Maçın orta hakemi Erkan Özdamar ile ilgili birşey söylemek istemediği ifade eden Çapa, "bu karşılaşma başka bir yerde oynanmış olsa hakem bu kadar rahat bir maç yönetebilir miydi bilemiyorum. Bizler birşey yaptığımız zaman otomatikmen ceza alıyoruz ve belirli mesafeyi korumak zorundayız. Bugün futbolun sadece sahada oynanmadığını da gördük. Sadece sizin göstermiş olduğunuz performansın yeterli olmadığı gördük. Allah hepimizin yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

HAKEM İYİ YÖNETTİ AMA TALİHSİZ BİR HATA YAPTI

Karşılaşma sonunda açıklama yapan Ümraniyespor Tenik Direktörü Erkan Sözeri ise, karşılaşmanın mücadele açısından Süperlig ayarında olduğu ifade etti.

Sözeri açıklamasının devamında şunları söyledi:

"6 haftadır kazanamamış bir rakibimiz vardı. Dolayısıyla çok stresli çıkacaklardı maça. Biz skoru devre bitimine hatta 50. dakikaya kadar lehimizde gol yemeden götürürsek rakibin risk alacağını ve bizim pozisyon bulacağımızı, kazanmaya yakın olacağımızı hesap etmiştik. Ama maalesef 5. dakikada yediğimiz gol bütün planlarımızı bozdu. Bütün planlarımızı bozmasına rağmen mücadeleden taviz vermedik. Bence çok iyi mücadele ettik. Boluspor da iyi mücadele etti. Futbol anlamında değil ama mücadele anlamında Süperlig ayarında bir karşılaşma oldu. Boluspor çok istedi, çok iştahlıydı Biz de çok istedik, pozisyonlar bulduk. Risk aldığımız dönemlerde, özelikle 75. dakikadan sonra bir kaç tane de pozisyon verdik. Aslında biz bunları yakalamalıydık skoru lehimimize götürsek. Mağlup olduk, söylenecek fazla birşey yok"

"Abdulkadir ve Ramazan Sal atılmalıydı"

Hakemin maçı genel olarak iyi yönettiğini fakat talihsiz bir karar verdiğini belirten Sözeri, "maçtan sonra mağlup takımın hocası olarak hakemin yanına giderek 'siz şampiyonlar liginde maç yönetebilecek kalitede bir yönetim gösterdiniz bugün" dedim. Ama talihsiz bir pozisyon var soyunma odasına girdikten sonra gördüm. Çift sarı karttan Abdulkadir ve Ramazan Sal'ın atılması gerekirken görüntülere göre atılmamış. Bu da kural hatasına giriyormuş. Bununla ilgili girişimlerimizi yapacağız çünkü görüntüler çok net. Hocamınz nasıl bir rapor yazacak bilmiyorum ama hocamız adına çok üzgünüm. Bugün üst düzey bir maç yönetip de böyle bir talihsizlik yaşamasına onun adına üzüldüm. İnsanız hata yapabiliriz ama biz de Federasyon nezdinde girişimlerimizi yapacağız. Bakalım sonuç ne çıkacak" dedi.