Kendi istediği doğrultusunda beş yabancı futbolcu oynatma sınırı olan lig’de 8 yabancı ile sezona başladı. Her hafta 3 tanesini ya tribüne ya da U21 takımına gönderdi. Sormazlar mı sana bunları niye aldın diye. Alt yapıdan oyuncu yetişmesi için çabanız olmadığını şuradan anladık, “ Gaziantep’in durumuna düşersek gençlerle devam ederim” lafını hatırlatarak devam edeyim. Bu hafta Pazar günü U takımlarımızın Altınordu ile maçları vardı, Altınordu Başkanı bu maçları izlemek için Bolu’ya gelmiş. Bizim başkanda zorunluluktan orada idi. Altınordu Başkanı diyor ki; 1 saatte sana çok şeyler öğrettim. Bizim ki gülüyor. Niye adam haklı. Gaziantep’in durumuna düşürsek, gençlere önem veririz diyen, ama yeni yaptığı toplantı da seneye artık gençlerle devam edeceğini, yerel antrenörlerle devam edeceğini söylüyor. Ne oldu da fikriniz değişti. TV kanalında çıkıp biz alt yapıda Altınordu’dan iyiyiz, çok abartıyorsunuz diyorsunuz. Haklısınız çok abartıyoruz. Avrupa bile bizim alt yapıyı konuşuyor. Petrol Ofisi bizimle sponsorluk antlaşması yaptı.

Ama başkanın istediği oldu 9 maç 8 puan. Alttaki 3 takımın 3er puanı silinmese bizim üstümüzde olacaklardı!

Her zaman olduğu gibi Pazar günü oradan oraya o maçtan o maça geçtim. En son U21 takımının Balıkesir ile oynadığı maça geçtim. Birde baktım ki sahada Diarra, Sane, Burak Asan. Allah Allah Boluspor maçı burada mı oynanıyor dedim kendi kendime. Allah’tan Vrede’yi geçtiğimiz hafta göndermişlerdi, kadroda o yoktu. Sonuç A takım destekli U21 takımımız 2-1 yenildi ve birde kırmızı kart görerek. Karşı takıma bakıyorum hep gençler ve hakiki U21 takımı. Bizim yedek kulübesinde de asıl U21’in gençleri. Sen A takımdakileri U21’e gönderirsen, alt yapıda asıl o mevkilerde oynayacak olan gençler ne zaman oynayacak sormak lazım!!! Boluspor da oynayacaklar yada gönderilecekler ve önceki gönderdikleriniz gibi yok olup gideceklerdir.

Önce yönetimler güvenecek oyuncusuna. Gelen hocalar hep kendi kariyerlerini düşünür. Alt yapıdaki oyuncuyu düşünmez. Niye mi diyeceksiniz; Altınordu’nun bizi 2-1 yendiği maçta 37’nci dakikada Burak Asan’ı çıkarır, bu haftada U21’e gönderirsen, şimdi soruyorum Burak Asan ne olacak? Diğer gönderdiğiniz oyuncular gibi oda yok olup gidecek!!!

Bolu’daki futbol üzerine tesis çoğu ilde yoktur. Yıllardır niye Bolu’dan oyuncu çıkmaz. Bolu’nun çocukları çok mu yeteneksizleşti, yoksa onları yönetenler, eğitmenler mi çok yetersiz? Kimse bunları niye düşünmez? İki yılda Vrede’ye verdiğiniz para ile alt yapıya yapılması gerekenleri yapamaz mıydınız? Ne verdi bize Vrede? Hiç hesap yaptınız mı?

Bunun adına ben çark diyorum. Çarkımızın dişlileri bozuk. 4 takımın 3’er puanları silinmesine rağmen hala 14’üncü sırada iseniz, yanlış sizsiniz. Yanlışlarını düzeltmeyişinizdir.

Hep alt yapılara hak edeni değil, tasarruf olsun diye 4 alt yapı hocasını gönderdiğinizde yazdığım yazıda tasarruf diyorsunuz, kabulümdür demiştim. Ama bunların yerine Ufuk Gündüz’ü, Mehmet Başkurt’u getireceksiniz. Bu işte art niyet ararım demiştim, dediğim gibi de çıktı. Ahmet’in yeğeni, Mehmet’in yeğenini görevlendirdiğiniz de Altınordu’nun alt yapı hocalarına 6 bin TL maaş veririm ama her şeyi isterim diyen başkandan, ayda 5 bin TL vermemek, tasarruf yapıyoruz deyip, iki tane daha hoca getiren başkana, eşinin, dostunun adamını 11-12-13-14-15 yaşında futbolu ve tekniklerinin öğretileceği gruplara, kendinin bilmediği, şeyleri çocuklara nasıl öğretecekler.

Haftalardır Avrupa dahil hep Altınordu diyoruz da Boluspor yıllar önce neler kazandırdı Türk futboluna isterseniz sıralıyım; Çetiner Erdoğan, Rıdvan Ertanı, Takoz Recep, Sinan, Vedat, Selahattin, Halil İbrahim, Aydın, Rıdvan Dilmen, Sercan, İsmail Taviş, Ali Beykoz, Müfit İkizoğlu, Sinan Kaloğlu, Şenol Kaba, Şenol Fidan, Ahmet II, Salih Yorulmaz, Rıfat Benli, Mustafa Özmen. İsmini unuttuklarımdan özür dileyerek, saymakla bitmez. Boluspor’un adı Türk futbolunda, futbolcu fabrikası diye anılırdı ve şuana kadar geliri olmayan bir takımdı. Kendi yağıyla kavrulur, yetiştirdiği oyuncuları satarak Süper Lig’de yıllarca yaşadı. Son 15 yılda ne yaptık? Emre Kılınç’tan başka bir isim aklınıza geliyor mu?

Peki o zaman suç kimde? Zoru sevmeyen, kolayı seçen, günü birlik başarılarla yönetilen yönetimlerde, alt yapısına önem vermeyen, her yıl 15-20 transfer yapan yönetimler suçludur.

Alt yapıya öyle bir düzen getireceksiniz ki, orasını günlük geçim kaynağı yeri olarak gören hocalarla değil, eğitimli, bilgili, bilgisini 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 yaşındaki gençlik geliştirme çocuklarına aktarabilecek eğitmenlerle çalışacaksınız.

8 yabancı alıp, üç tanesini alt yapıya gönderip, gençlerin önünü kesmeyeceksiniz. Emre Kılınç gibi 15 yılda bir yetiştirdiğiniz bir oyuncunuzu rakibinize 900 bin TL’ye verip, aldığınız parayı Vrede gibi işe yaramaz yabancılara vermeyeceksiniz.

Sponspor arıyorsun, soruyorum projesi olmayan, hiç kendini geliştirmeyen takıma kim sponsor olur? Oturup bunları düşüneceksin. Düşünür müsün? Kesinlikle düşünmezsin. Çünkü sizlerin hedefleri hep günü kurtarmak. BOLUSPOR’U KURTARMAK DEĞİLDİR…