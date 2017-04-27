Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyespor Erkek Hokey Takımı, Konya’da önceki gün düzenlenen 2016-2017 Sezonu Erkekler Açık Alan Süper Lig 1. Etap maçlarında ilimizi temsil etti. Her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekleyen takımımız, Konya’da düzenlenen turnuvayı puanlar eşit olmasına rağmen averaj eksiğiyle 2.sırada tamamladı. Konya’da düzenlenen turnuva boyunca oynadığı maçlarda rakiplerinin korkulu rüyası olan ve çıktığı her maçı farklı şekilde kazanmayı bilen Bolu Belediyespor Hokey Takımı, oynadığı 7 maçın 6’sını galibiyetle kapatırken, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Bolu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, Konya’da düzenlenen turnuvada ilimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden kulüp antrenörlerimizi ve oyuncularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi..