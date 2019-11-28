HONOR Ürünlerinde %43’e Varan İndirimler

Haber: BMA

Kampanyayla birlikte diğer HONOR ürünlerinde de %43’e varan muhteşem indirimler sunuluyor.

HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, tüketicilerin ilgiyle beklediği Efsane Cuma kapsamında A101 online mağazasında muhteşem indirimler sunuyor. 28 Kasım günü saat 09:00’da başlayıp 1 Aralık akşamı son bulacak A101 ‘Muhteşem Günler’ kampanyasında, tüketiciler online yapacakları alışverişlerde HONOR 9X’i HONOR Band 5 akıllı bileklik hediyesiyle birlikte 2599TL fiyat etiketiyle satın alabilecek

DİĞER HONOR ÜRÜNLERİNDE DE MUHTEŞEM İNDİRİMLER

HONOR 9X kampanyasının yanı sıra A101.com.tr adresinden yapılacak alışverişlerde HONOR AM61 Bluetooth Kulaklık 169 TL yerine 129 TL’ye, HONOR Band 4 Running akıllı bileklik ise 139 TL yerine 99 TL fiyatıyla satışa sunulacak. HONOR Flypods Lite ise 699 TL’den 399 TL’ye %20 indirim ile satışta. Cep Telefonlarında ise HONOR 8C 1799 TL’den 1199TL, HONOR 8S ise 1399 TL’den 999 TL’ye satışa sunuluyor.

HONOR 9X ÖZELLİKLERİ

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen HONOR’un en yeni telefon modeli HONOR 9X özellikle Dinamik X tasarımı, telefonun gövdesinde gizlenen ve gerektiğinde ortaya çıkan Pop-Up kamerası ve dayanıklı pil ömrü ile öne çıkıyor. 6.59 inç’lik FullView ekranıyla 2340 x 1080 çözünürlük sunan telefon, detaylı ve keskin görsellerle video ve film izlemeyi keyfe dönüştürüyor. 16MP kalitesinde fotoğraf çekebilen Pop-Up kamerasına ek olarak arka tarafında bulunan üç farklı kamerayla canlı manzara fotoğrafları ve ilgi çekici portreler fotoğraflamak kolaylaşıyor. Tüm gün boyu süren 4000mAh bataryasıyla yarı yolda bırakmayan HONOR 9X, TÜV Rheinland sertifikalı Mavi Işık Filtresi ile de gözleri yormuyor.