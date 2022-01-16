Hor hor geçidinde, kara saplandı

Haber: Okay Özcan

Gerede ilçesi Karabük yolu, hor hor geçidinde akşam saatlerinde 06 BN 9615 plakalı aracın sürücüsü, yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar ve tipiden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç sürücüsü yoldan çıkarak yol kenarında bulanan alana uçtu ve kara saplandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil ekipleri, trafik ekipleri ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin tarafından yapılan kontrollerin ardından sürücünün yaralanmadığı tespit edildi. Araç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı