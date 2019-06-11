Horoz Bolu’da Kampa Girecek

Haber: Birol Ertunç

25 Haziran gibi toplanacaklarını belirten başkan Ali Çetin, yurt içinde ve yurt dışında kamp yapacaklarını kaydetti. Öncelikle Palandöken, Bolu ve Afyonkarahisar’da kamp yapacaklarını ifade eden başkan Ali çetin, “Hocamızla konuştuk. Kamp yerlerimiz ve zamanı ortalama belli. Bu üç yerde kamp yaptıktan sonra bir de yurt dışı kampımız olacak. Yurt dışı kampını Avusturya ya da Almanya’da yapacağız. 14 günlük kamp programı düşünüyoruz. Yurt dışı kampının masraarını sponsorumuz Yukatel karşılayacak” dedi. Bu arada Denizlispor’un sponsoru Yukatel anlaşma gereği paranın yarısını kulübün hesabına yatırdı.