Hoş geldin ATAM

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği ve Bolu Belediye Başkanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği 17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 86’ncı yıldönümü Anıt Park’ta düzenlenen törenle pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı. Törene Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Serkan Birdane, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gürbüz, Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan, İlhan Turgut ile Çağlayan Kaya, İl Emniyet Müdür Vekili Aydın Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, daire müdürleri, Gazilerimiz, Siyasi Partilerin İl Başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başladı. Bolu Valiliği çelengi Vali Ahmet Ümit tarafından, Garnizon Komutanlığı’nın çelengi Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya tarafından, Bolu Belediyesi Başkanlığı’nın çelengi Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Atatürk Anıtı’na konuldu. Atatürk Anıtı’na çelenk koymak için izin alan siyasi partiler ile STK’ların temsilcileri de çelenklerini sundular. Çelenklerin sunulmasının ardından Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Anıt Özel Defteri imzalanarak okundu.

ÜMİT: “GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ YOLDA İLERLİYORUZ VE İLERLEYECEĞİZ”

Anıt Özel Defteri’ne yazdıklarını okuyan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Tabiatın kalbi Bolu’ya teşriflerinizin 86. Yıl dönümünde, 17 Temmuz 1934 tarihinde duyulan heyecanı Bolu halkı olarak halen yüreğimizde hissediyor ve şehrimizi şereflendirmenizin gururunu bugün bir kez daha yaşıyoruz. 86 yıl önce onurlandırdığınız, sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin ilmek ilmek dokunduğu Bolu, günden güne sanayisi, tarımı ve turizmiyle Türkiye'nin gelişmesine önemli katkı veren illerden biri haline gelmiştir. Güzel şehrimiz Bolu, gelişme ve kalkınma hedeflerine emin adımlarla yürümektedir.

Bolu, halkı ile omuz omuza, size layık olabilmek için, gelecek nesillere daha güzel bir Bolu bırakabilmek için azim ve kararlılıkla, kültürümüze, medeniyetimize, bizleri biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak göstermiş olduğunuz yolda ilerliyoruz ve ilerleyeceğiz. Sizlerin de söylediğiniz gibi ‘Millete efendilik yoktur, hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur’ düsturu içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma görevi bilinciyle bu aziz milletin fertleri olarak, birlik ve beraberlik içerisinde bütün gücümüzle emanetini layıkıyla yaşatmak ve geliştirmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.

Bu yıl Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan, dünyayı, ülkemizi ve doğal olarak ilimizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ilimize teşriflerinizi, daha sakin ve daha sessiz, ama yüreğimizde coşkuyla kutluyoruz. İlimizi ziyaretinizin yıldönümü olan bu anlamlı günü, gelecek yıllarda yine daha da coşkulu bir şekilde Bolulu hemşehrilerimizle birlikte kutlayacağımızı temenni ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle sizi, silah arkadaşlarınızı, kutsal vatan uğruna canlarını hiçe sayarak feda etmiş bütün aziz Şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, muhabbetle selamlıyoruz. Ruhun Şâd Olsun” dedi.

ÖZCAN: “GÖSTERDİĞİNİZ HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA HİZMET EDECEĞİME SÖZ VERİYORUM”

Anıt Özel Defterinde yazdıklarını okuyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, “Vizyonu, cesareti ve kararlılığı ile bizlere çağdaş ve demokratik bir Türkiye bırakan, tüm dünyaya kuşaklar boyunca örnek olmuş ve olmaya da devam eden büyük lider, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk; Bugün, ilimize teşriflerinizin 86. Yıl dönümü. Bizler aynı o günkü heyecanla sizi sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

17 Temmuz 1934 yılında Bolu’ya gerçekleştirdiğiniz ziyarette, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi kararınız ile tüm dünyaya çağdaşlık, özgürlük ve demokrasi dersi verdiniz. Böylesine önemli bir kararı Bolu’da almanız bizleri son derece gururlandırmış, sizin vizyon, cesaret ve kararlılığınız bizlere her zaman örnek olmuştur. Bolu Belediye Başkanı olarak, sizin fikir ve düşüncelerinizden hiçbir zaman ayrılmadan, en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, en güzel şehirlerinden birisi olan Bolu’ya, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda hizmet edeceğime bir kez daha huzurunuzda söz veriyorum. Yüreği; bu vatana hizmet etme aşkı ve sizin sevginiz ile dolu olan bir Belediye Başkanı olarak, başta sizleri ve tüm silah arkadaşlarınızı saygı ve özlemle anıyor, Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadelerine yer verdi.

17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 86’ncı yıldönümü dolayısıyla Anıt Park’ta düzenlenen tören Bolu Valisi Ahmet Ümit ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Anıt Özel Defterini imzalamalarının ardından sona erdi.