Hoş geldin “ATAM”

Atatürk Bolu’ya ilk gelişi aslında savaş yıllarında haziran 1922 dir. Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez 17 temmuz 1934 de gelmiştir. 17 Temmuz 1934 tarihinde gerçekleşen ziyaret Bolu'da büyük yankı uyandırmıştır. Binlerce Bolulu Atatürk’ü heyecan ve sevinçle karşıladı. Bilindiği gibi Atatürk Bolu'da, Fırka Tepesi'ndeki Halkevi'nde bir gece kaldı. Halkı ve Bolu'yu idare edenleri Halkevinde dinledi.

Bolu halkı, Cumhurbaşkanı olan Atatürk’ü bağrına basmış, kendileri için büyük bayram kabul ettikleri bu günün neşe ve heyecanı içinde Gazi'nin geleceği yolu doldurmuşlar ve büyük kurtarıcılarını "Yaşa, var ol" sesleriyle ve büyük tezahüratla karşılamışlardır. Şehir baştan başa süslenmiş ve Gazi halkın yürekten gelen tezahüratı arasında misafir kalacağı Fırkaya gitmiştir.Gazi'nin yanında Recep Peker, Şükrü Kaya, Afet İnan, İsmail Hakkı Uzmay, Salih Omurtak Paşa, Cevat Abbas (Gürer) ve koruma görevlileri bulunmaktadır.

Atatürk ve beraberindekilerle önce Kuruçay'a gidilmiş, sonra Hisar'daki Halk Fırkası Binasına gelinmiştir Fırkadan Bolu Ovası'na bakan ve Aladağlar'daki lacivert ormanların etkisine kapılan paşanın "Bolu'yu Ankara'dan önce görmeliydim" dediğini tarihçiler not etmiştir.

Akşam yemeği Gazi'nin Bolulu özel aşçısı tarafından hazırlanmıştır. Sofrada Behire Hanım çok güzel konuşmalar yaptığını anılardan öğreniyoruz. Atatürk bu genç ve çalışkan hanıma:

-"Senin adın bundan sonra Bediz olsun. Seninle Türk Kadınının temsilcisi olarak Mecliste çalışmak isterim" demiştir.Bediz Morava ilk seçimde Konya milletvekili olmuştur.

Geceyi Bolu’da geçiren Atatürk’e 18 Temmuz sabahı Türk sularına Yunan teknesinin girdiği kendisine ateş açıldığı öğrenilmiştir. Belki de bunun etkisi ile fazla kalmayı düşündüğü Bolu'dan erken ayrılmıştır. Bolulular bu nedenle her yıl Atatürk’ün Bolu’ya gelişini çeşitli etkinlikler kutlamaktadır.

İlk bakışta sade bir ziyaret gibi gözükse de Atatürk’ün sorunları ve halkın tepkilerini yerinde izlemesi açısından önemli bir ziyarettir. Ne yazık ki o dönemin en önemli kültür merkezi olan Cumhurbaşkanının dahi konuk kalabileceği tek merkez konumunda olan halkevleri ve halkevlerinde üretilen eserler bilinçli olarak yok edilmiştir.

Atatürk’ün Bolu ziyareti Haluk Perk tarafından hazırlanan bir kitabında konusunu oluşturmuştur. Haluk Perk“Vali Ali Rıza Oskay’ın Hatıratında Bolu ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi” isimli bir kitap hazırlanmıştır.

Kaynak: Doç. Dr. Faruk Güçlü