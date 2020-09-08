“Hoş geldin Bebek” ziyaretleri sürüyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak’ın hayata geçirdiği projelerden “Hoşgeldin Bebek” uygulaması devam ediyor. Proje kapsamında ilçede yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri ziyaret edilerek yeni doğan hediye seti veriliyor. Başkan Fatih Kavak, salgın dolayısıyla ara verilen uygulamanın yeniden başladığını söyledi.

“İNANIYORUM Kİ BUGÜNLER DE GEÇECEK”

Başkan Kavak, “Pandemi süreci dolayısıyla ziyaret edemediğimiz yeni doğan bebeklerimize hediyelerini ulaştırdık. Allah ailelerine, vatana, millete hayırlı evlat olmalarını nasip etsin inşallah. İnanıyorum ki bugünler de geçecek ve biz yeniden Seben’imizde bebeklerimizi, anne, babaları ziyaret edip hoş sohbet etmeye, hatıra fotoğrafı çektirmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edelim” dedi.