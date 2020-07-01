“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri sürüyor

Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelere ziyaretler sürüyor. Belediye ekipleri pandemi süreci nedeniyle ara verilen ziyaretlere alınan tedbirler doğrultusunda kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Ahmet Çankaya’nın talimatı ile hazırlatılan yeni doğan hediye paketleri geçtiğimiz gün belediye personelince Dilara-Yunus Karaman, Gülcan-Yavuz Güler, Kübra-Sinan Açıkgöz, Ayşenur-Muhammed Toygar, Nurcan-Emin Işıkkaya, Nurhan-Özcan Önal, Güllü-Ünal Erdoğan, Emine-Ahmet Bekir ve Gamze-Cüneyt Çengel ailelerine teslim edildi. Başkan Çankaya yaptığı açıklamada, “Dünyaya gelen bebek ve ailelerine sağlık, başarı, mutluluk dolu günler diliyoruz” dedi.