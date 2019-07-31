“Hoşgeldin Bebek” projesi hayata geçti

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde verdiği sözleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Kavak, “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında aileleri ziyaret ederek dünyaya gelen bebekler için hazırlanan yeni doğan paketlerini teslim etti. Başkan Kavak, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “31 Mart Yerel Seçimleri öncesi verdiğimiz vaatlerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ‘Hoşgeldin Bebek’ projesi kapsamında ilçemizde çocuk sahibi olan 3 ailemizi ziyaret ederek yeni dünyaya gelen yavrularının; anne babasına, vatana millete hayırlı evlat olmaları dileğinde bulunarak hoşsohbet ettik. Ziyaretim esnasında misafirperverlik gösteren birbirinden kıymetli ailelerimize çok teşekkür ederim.”