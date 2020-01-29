“Hoşgeldin Bebek” ziyaretlerine devam ediyor

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak tarafından başlatılan “Hoşgeldin Bebek” projesi aralıksız sürdürülüyor. Proje kapsamında yeni doğan bebekleri ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Kavak, bebek paketlerini ailelere veriyor.

“Hoşgeldin Bebek” ziyaretlerine devam eden Başkan Fatih Kavak geçtiğimiz günlerde Seben ilçe merkezinde ikamet eden Hakan-Nurgül Cankurtaran, Fatih-Münevver Kapdan, Sevban-Zeynep İde ve İbrahim-Büşra çiftlerinin evlerine konuk oldu. Yeni dünyaya gelen bebeklere hayırlı ömürler dileyen Fatih Kavak, aileler ile sohbet etti.

Başkan Fatih Kavak, “Allah ailelerine, vatana, millete hayırlı evlat olmalarını nasip etsin inşallah” dedi.