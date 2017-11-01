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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM

    Gürkan Dura yazdı...

    01 Kasım 2017 Çarşamba 10:33
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    HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM

    Rizespor deplasmanına  takımın başında üçdört gün hazırlanma fırsatı bularak çıkan Sait hoca ve ekibi , zorlu Rize deplasmanına  ‘’ şeytanın bacağını kırabilir miyiz ? İyi bir başlangıç olur mu ? ‘’ düşüncesine hakim olarak müsabakaya çıktı. Ancak Sait hoca ve ekibinin  bu kadar kısa bir sürede olaya hakim olabilmesive belli bir kalıptan bir günde sıyrılıp elinde  sihirli değnek varmışçasına her şeyi  bir anda değiştirebilmesi , şuan ki takım ruhunu yansıtan Boluspor için olanaksızdı.

     Ne kadar gerçekçi olursak, hatalar ve yanlışlar ile ne kadar yüzleşirsek o kadar başarılı oluruz.Ç.Rizespor müsabakasını  kazanmanın  moralsiz ,inancını vehırsını yitirmişoyuncu grubu ile bir hayli zor olacağı haftalar önceden belliydi.  Geçen hafta ki yazımda da belirttiğim üzere yönetimin  her şeyi oldu bittiye getirmeden doğru kararı  verebilmesi , doğru teknik heyeti  düşünerek  takımın başına getirmesi gerekir demiştim.

    Burada Sait hoca ve ekibi yanlış kişidir ,Boluspor’a faydalı olamaz anlamı çıkarılmasın. Fakat eğer ki doğru kan Sait hoca olmaz ise ve Boluspor  şeytanın bacağını kıramayıp ligin dibinden bir türlü kurtulamaz ise o zaman bu aceleciliğin faturasını ağır öder.

    Kaybedilen her puan  ligin ikinci devresinden sonra takımı ve taraftarı strese sokacaktır. Birde kendi göbeğinizi kendinizkesemeyecek konuma geldiğinizde rakiplerin puan kaybetmesine dua etmekten başka elinizden  bir şey gelmediği ortamlar oluşursa‘’inşallah bunlar olmaz o zaman çok aceleci davrandık’’  dediğinizde çok geç olabilir.

    Rizespor müsabakasında  bazı oyuncuların hırs ve özgüven eksiklikleri bariz göze çarpmıştır. Oyuncuların bir çoğu  müsabaka  boyunca saha içinde, Rizespor’u yenebilecek güçte oldukları  inancından yoksun bir görüntü çizdiler.Sanki  skor  ve mağlubiyeti  kabullenmiş,gol atma arzuları ve güvenleri maalesef yok olmuş gibiydi. Bedenleri sahada ruhları başka alemlerde   geziyorcasına sahanın içinde dolaşıp durdular. Kıssadan hisse diyerek  küçük bir alıntı hikâyeyi  de paylaşmadan geçemeyeceğim.

    Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Adamın kayığının küreklerinin birinde inanç diğerinde çalışmak yazıyormuş.

    Bu sözleri küreklere niçin yazdığını soranlara:

    Nehirden geçmek için her iki küreğe de ihtiyacım var. Çalışmaksızın inanç, inanç olmadan da çalışmak bir işe yaramaz. Bunlardan birinin eksikliği tek kürekle kayığı yürütmeye çalışmak gibidir. O da kendi etrafında döner. Hedefe asla ulaşamaz. Başarıya ulaşmak için bunların ikisine de ihtiyacımız vardır. Yoksa olduğumuz yerde döner dururuz. Hedefe bir türlü ulaşmayız, demiş. Anlayana çok şey anlatan  bir hikâye !

    Sait hocave ekibinin başarılı olması için canıgönülden dua edenlerden biri olarak;Boluspor’a hoş geldiniz sayın hocam derim. Ayrıca  doğru tercihin kendisiolduğunu , kaygılarımızın yersiz ve gereksiz olduğunu ve bunun en güzel cevabının Samsunspor karşısında  alacağı farklı galibiyet ile ispatlayacağını temenni ederim.

     

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