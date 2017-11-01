Rizespor deplasmanına takımın başında üçdört gün hazırlanma fırsatı bularak çıkan Sait hoca ve ekibi , zorlu Rize deplasmanına ‘’ şeytanın bacağını kırabilir miyiz ? İyi bir başlangıç olur mu ? ‘’ düşüncesine hakim olarak müsabakaya çıktı. Ancak Sait hoca ve ekibinin bu kadar kısa bir sürede olaya hakim olabilmesive belli bir kalıptan bir günde sıyrılıp elinde sihirli değnek varmışçasına her şeyi bir anda değiştirebilmesi , şuan ki takım ruhunu yansıtan Boluspor için olanaksızdı.

Ne kadar gerçekçi olursak, hatalar ve yanlışlar ile ne kadar yüzleşirsek o kadar başarılı oluruz.Ç.Rizespor müsabakasını kazanmanın moralsiz ,inancını vehırsını yitirmişoyuncu grubu ile bir hayli zor olacağı haftalar önceden belliydi. Geçen hafta ki yazımda da belirttiğim üzere yönetimin her şeyi oldu bittiye getirmeden doğru kararı verebilmesi , doğru teknik heyeti düşünerek takımın başına getirmesi gerekir demiştim.

Burada Sait hoca ve ekibi yanlış kişidir ,Boluspor’a faydalı olamaz anlamı çıkarılmasın. Fakat eğer ki doğru kan Sait hoca olmaz ise ve Boluspor şeytanın bacağını kıramayıp ligin dibinden bir türlü kurtulamaz ise o zaman bu aceleciliğin faturasını ağır öder.

Kaybedilen her puan ligin ikinci devresinden sonra takımı ve taraftarı strese sokacaktır. Birde kendi göbeğinizi kendinizkesemeyecek konuma geldiğinizde rakiplerin puan kaybetmesine dua etmekten başka elinizden bir şey gelmediği ortamlar oluşursa‘’inşallah bunlar olmaz o zaman çok aceleci davrandık’’ dediğinizde çok geç olabilir.

Rizespor müsabakasında bazı oyuncuların hırs ve özgüven eksiklikleri bariz göze çarpmıştır. Oyuncuların bir çoğu müsabaka boyunca saha içinde, Rizespor’u yenebilecek güçte oldukları inancından yoksun bir görüntü çizdiler.Sanki skor ve mağlubiyeti kabullenmiş,gol atma arzuları ve güvenleri maalesef yok olmuş gibiydi. Bedenleri sahada ruhları başka alemlerde geziyorcasına sahanın içinde dolaşıp durdular. Kıssadan hisse diyerek küçük bir alıntı hikâyeyi de paylaşmadan geçemeyeceğim.

Bir kayıkçı varmış. İşi, yolcuları kayığı ile nehrin bir tarafından diğer tarafına geçirmekmiş. Adamın kayığının küreklerinin birinde inanç diğerinde çalışmak yazıyormuş.

Bu sözleri küreklere niçin yazdığını soranlara:

Nehirden geçmek için her iki küreğe de ihtiyacım var. Çalışmaksızın inanç, inanç olmadan da çalışmak bir işe yaramaz. Bunlardan birinin eksikliği tek kürekle kayığı yürütmeye çalışmak gibidir. O da kendi etrafında döner. Hedefe asla ulaşamaz. Başarıya ulaşmak için bunların ikisine de ihtiyacımız vardır. Yoksa olduğumuz yerde döner dururuz. Hedefe bir türlü ulaşmayız, demiş. Anlayana çok şey anlatan bir hikâye !

Sait hocave ekibinin başarılı olması için canıgönülden dua edenlerden biri olarak;Boluspor’a hoş geldiniz sayın hocam derim. Ayrıca doğru tercihin kendisiolduğunu , kaygılarımızın yersiz ve gereksiz olduğunu ve bunun en güzel cevabının Samsunspor karşısında alacağı farklı galibiyet ile ispatlayacağını temenni ederim.