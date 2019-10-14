HSK Başkan vekili annesini unutmadı

Haber: Ceylan Beykoz

HSK Başkanı vekili Mehmet Yılmaz öğrencilik hayatında annesinin alyansını ve bileziğini satarak kendisine yardım ettiği ve okuttuğu o günleri unutmadı. Yıllar sonra yine annesinin yanında olan Yılmaz, annesinin 93.yaş gününde hediyeler alarak teşekkür etti. Bu durumu sosyal medya hesabında paylaşan Yılmaz'ın kardeşi Kadri Yılmaz, maddi zorluklara rağmen kendilerine destek olan ve okutan ailesine teşekkür etti. HSK Başkanının bu hediyesi ulusal medyada geniş yer buldu.

Kadri Yılmaz, twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “HSK Başkan Vekili değerli kardeşim Mehmet Yılmaz kendisinin üniversite eğitimine destek için alyansını ve bileziklerini bozduran annemizin 93 yıl yaş günü seneyi devriyesinde aynı değerleri ikame ederek hayır duasını aldı. Yılmaz ailesi olarak kendisine hassaten teşekkür ederim. Yokluk ve imkansızlığa rağmen altı çocuğunu telkin ve tavsiyeleri ile tarikatlardan ve cemaatlerden tenzil eden rahmetli babamız şoför kasap lakaplı babamızı da bu vesileyle yad ederim. Nurlu mekanı her daim aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz kimdir?

1961 yılında Bolu İli, Gerede İlçesinde doğdu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla; 1987 yılında Amasya Hâkimliği, 1989 yılında Doğanhisar Hâkimliği, 1993 yılında Adalet Müfettişliği, 1998 yılında Adalet Başmüfettişliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yıllarında Hâkimler Savcılar Kurulu Başmüfettişliği görevini yürüten Mehmet Yılmaz 12.10.2014 tarihinde Hâkimler Savcılar Kurulu Üyeliğine seçildi. Halen Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Başkanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.