Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ile Ağır Ceza Başkanı Seyfi Han, Hakimle, Savcılar ve Bolu Baro Başkanı Ferit Atalay HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve HSK Teftiş Kurulu Başkanımız Yunus Nadi Kolukısa’yı Adliye binası önünde karşılayarak misafir ettiler.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve HSK Teftiş Kurulu Başkanımız Yunus Nadi Kolukısa’yı tabiat merkezlerinin en güzelleri arasında yer alan Gölcük’ü gezdiler. Konuklar Gölcük’e hayran kalırken, öğle yemeği de göl manzaralı bir restoranda yenildi. Konuklar ayrıca, Başsavcı ve Ağır Ceza Başkanından yeni Adliye Sarayı hakkında bilgiler aldılar.