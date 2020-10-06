HSK Kararları yayınladı

Haber: N. Halid Altundal

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı tarafından 2802 sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanununun 21’inci maddesine göre iki yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkla Ağustos 2020 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı, hakim, başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanununun 22’nci maddesi gereğince yayımlandı. Resmi Gazetenin 6 Ekim 2020 tarihli sayısında yayımlanan listelerde ilimizden de hakimler ve Cumhuriyet savcıları da yer aldı.

Listelere göre Mudurnu Hakimi Abdullah Özhölçek 2.derece terfi süresini; Bolu Hakimi Orçun Koç 3.derece terfi süresini; Gerede Hakimi Yelda Çoruk Yeşilbaş ve Bolu Hakimi Tuğrul Yasin Demirci 5.derece terfi süresini; Bolu Hakimi Mine Yılmaz 7.derece terfi süresini; Bolu Cumhuriyet Savcısı Fatma Yavuzatmaca 3. derece terfi süresini; Mengen Cumhuriyet Savcısı Ahmet Güzel 8. derece terfi süresini ve Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Ercan Çakmak ise 5. derece terfi süresini bitirdi.