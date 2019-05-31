HSK kararnamesi yayınladı

Haber: Aysun Beykoz

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adlî ve İdari Yargı 2019 yılı ana kararnamelerine ilişkin çalışmalarını tamamladı. HSK resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan kararnamelere göre ilimizden başka yere görevlendirilen ve ilimize görevlendirilen adlî idari hâkim ve Cumhuriyet savcıları yer aldı. BOLU'DAN GİDENLER Buna göre Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Hâkim Taner Gülşen, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine; Bolu Hakimi Hüseyin Zümrüt Bursa Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine; Bolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Çıplak Didim Cumhuriyet Başsavcılığına; Bolu Cumhuriyet Savcısı Neslinur Aslan Bismil Cumhuriyet Savcılığına; Bolu Hakimi Serkan Özalp Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına; Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Deniz Dağıstanlı Altınordu Danıştay Tetkik Hakimliğine; Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Zeki Gökdere İstanbul İdare Mahkemesi üyeliğine; Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Fikret Ekin Konya İdare Mahkemesi üyeliğine atandı. BOLU'YA GELENLER Kararnamelere göre ayrıca ilimize yeni atanan hakimler ve savcılar da bulundu. Kararnamelere göre Tunceli Cumhuriyet Savcısı Hatice Kul Tarımcı Bolu Cumhuriyet Savcılığına; Tunceli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tarımcı Bolu Cumhuriyet Savcılığına; Batman Hakimi Orçun Koç Bolu Hakimliğine; Cizre Cumhuriyet Savcısı Ebru Üstünbaş Bolu Cumhuriyet Savcılığına; Adıyaman Hakimi Fikret Altuncu Bolu Hâkimliğine; Sarıkamış Hakimi Gülcan Öksüz Bolu Hakimliğine; Ergani Hakimi Ayşenur Özcan Bolu Hakimliğine; Sorgun Hakimi Elif Yaman Bolu Hakimliğine atandı. HSK sitesinde yer alan açıklamada ayrıca, "Kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 10 Haziran 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim-Savcı Atanma Talep Formu” nun açıklama kısmını doldurmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.) Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.