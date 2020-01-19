HSK terfi listelerini yeniden değerlendirdi

Haber: N. Halid Altundal

Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK); 2016 Aralık, 2017 Nisan, Aralık, 2018 Nisan, Ağustos, Aralık, 2019 Nisan dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve ek defterlerinde terfi incelemesine tabi olan ve defterdeki yükselmelerine ilişkin kararlara karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31 Aralık 2019 tarihine kadar defterlerinde değişiklik yapılmasına karar verilen Adli Yargı Hakimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine ait defterleri yayınladı.

Resmi Gazetenin 17 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan listelere göre ilimizden 2 Hakim ve 1 Cumhuriyet Savcısının terfi incelemesi yeniden değerlendirildi. Buna göre Bolu Hakimi Gülcan Öksüz, 30 Nisan 2018 tarihi itibariyle 7’nci derecede tercihen yükselmeye layık, Mudurnu Hakimi Abdullah Özhölçek 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 3’üncü derecede (A) intibak terfisi, Bolu Cumhuriyet Savcısı Fatma Yavuzatmaca 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 6’ncı derece (A) intibak terfisi olarak belirlendi.