HSK yükselme kararları yayınlandı

Haber: Esra Öztürk

Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK) çeşitli derecelerde görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılar ile idari yargı hakimlerinin isim listesini yayınladı. Resmi Gazetenin 19 Haziran 2019 tarihli sayısında yayınlanan listede ilimizden de yargı üyeleri yer aldı.

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 30 Nisan 2019 itibarıyla ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenlerin, yayım tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebileceği belirtildi. Bir diğer kararda, 2019 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Yayınlanan listelere göre ilimizden;

-Bolu Hakimi Sinan Karademir 4. derecede mümtazen yükselmeye,

-Bolu Hakimi Abdullah Bükcüoğlu 5. derecede mümtazen yükselmeye,

-Mengen Hakimi Şenol Çinköse 5. derecede mümtazen yükselmeye,

-Bolu Hakimi Suzan Subaşi 6. derecede mümtazen yükselmeye,

-Bolu Cumhuriyet Savcısı Serkan Birdane 3. derecede mümtazen yükselmeye,

-Bolu Cumhuriyet Savcısı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nde Tetkik Hakimi olarak görevli Bilgin Çiçek 3. derecede mümtazen yükselmeye,

-Bolu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kantar 4. derecede mümtazen yükselmeye,

-Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Fikret Ekin 4. derecede mümtazen yükselmeye,

-Bolu İdare Mahkemesi Üyesi Cennet Atasoy 6. derecede mümtazen yükselmeye layık görüldü.