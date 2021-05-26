HSK’ye Bolulu üye

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Genel Kurulu'nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 7 yeni üyesinin seçimi için oylama işlemi yapıldı. Yapılan oylamalar sonucunda HSK üyeliğine Bolulu bir isim olan Aysel Demirel de seçildi. Aysel Demirel, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin yeni HSK üyeleri oldu. HSK eski üyesi ve Danıştay üyesi Aysel Demirel’in HSK üyeliğine seçilmesi sonrası ilimizden birçok isim de tebrik mesajları paylaştılar.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş mesajında, “TBMM Genel Kurulu tarafından HSK üyeliğine seçilen Sn. Ergün Şahin, Sn. Ömür Topaç, Sn. Sinan Esen, Sn. Aysel Demirel, Sn. Hamit Kocabey, Sn. Bilal Temel, Sn. Cumhur Şahin’i tebrik eder, yeni görevlerinin kendilerine ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Nurettin Doğanay, “Gazi Meclisimizde gerçekleşen seçim sonrası HSK üyeliğine seçilen değerli hemşerimiz Sayın Aysel Demirel ve diğer 6 üyemizi tebrik ederim. Milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı mesajında şu sözlere yer verdi: “Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK ) üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen değerli hemşehrimiz, Aysel DEMİREL hanımefendiyi ve diğer 6 üyeyi tebrik ediyor; bu önemli görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.”

HSK ÜYESİ AYSEL DEMİREL KİMDİR?

HSK üyeliğine TBMM tarafından seçilen 7 isim arasında Danıştay'dan bir de kadın üye yer aldı. Aysel Demirel, 1968 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Bursa'da tamamlayan Demirel, 1987 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Meslek Yüksek Okulu'na girerek burayı 1989 yılında tamamladı. 1990 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazanarak buradaki öğrenimini 1994 yılında tamamlayan Demirel, lisans öğrenimi sonrasında, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

YENİDEN SEÇİLDİ

Eğitim hayatının ardından serbest avukatlık ve Emlak Konut Yönetim Kurulu üyeliği yapan Demirel, 26 Ekim 2014 ile 6 Haziran 2017 tarihleri arasında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 19 Mayıs 2017 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilen Aysel Demirel, Danıştay 12. Daire üyeliği ve Başkanlık Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Demirel, Danıştay 8. Daire, Yüksek Disiplin Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürürken, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama sonrasında tekrardan HSK üyeliğine seçildi.