Hububat, baklagil fark ödemeleri listeleri yayınlandı

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal üretimi desteklemek adına çıkarılan Bitkisel Üretimde Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince ilimiz Merkez ilçe ve Gerede, Göynük, Mengen, Mudurnu, Seben, Yeniçağ ilçeleri köy ve mahallelerine ait 1. Dönem 2019 Yılı Fark Ödemesi Desteği (Hububat Baklagil) icmali askı listeleri yayınlandı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sitesi www.bolu.tarimorman.gov.tr ‘den yayınlanan listelerle ilgili yapılan açıklamada, Bilgilerinde hata olan üreticilerimizin bağlı bulundukları İlçe Müdürlükleri Çiftçi Kayıt Sistem(ÇKS) birimine başvurmaları gerekmektedir. Çiftçilerimize önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan listelere göre toplam fark ödemesi miktarı ilimiz Merkez ilçede 474 bin 21 TL, Gerede’de 69 bin 536 TL, Göynük’te 1 milyon 144 bin 499 TL, Mengen’de 2 bin 569 TL, Mudurnu’da 23 bin 278 TL, Seben’de 2 bin 114 TL, Yeniçağa’da ise 48 bin 999 TL olarak belirlendi.