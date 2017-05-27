HABER ESRA ÖZTÜRK

Kursun koordinatörlüğünü de yapan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Ayaz, törende yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üniversite olarak nitelikli projeler üretilmesini hedeflendiklerini belirten Ayaz, bu tür kursların akabinde özel projeler ortaya çıkması gerektiğini kaydederek, “Bu kursun hedeflerinden birisi de BAP, TÜBİTAK ya da HORIZON 2020 Avrupa Birliği projeleri çıkarmak, multidisipliner projeler çıkarmak ve bilimsel yayınlar üretmek. Bu tür birlikteliklerin bir faydası da interdisipliner çalışmalara açık olmamızı sağlaması. Böylece farklı alanlardan araştırmacılar bir araya gelip yeni projeler üretme fırsatı yakalıyorlar. Üniversite olarak biz bu çalışmaları önemsiyor ve hedefliyoruz.” diye konuştu.

Üniversitemizde ilk kez düzenlenen kursa 30 kursiyer katıldı. Kursta, Ayaz’ın yanı sıra Prof. Dr. Aysel Kükner, Yrd. Doç.Dr. Tülin Fırat, Yrd. Doç. Dr. Kerem Yaman, Yrd. Doç. Dr. Merve Alpay, Yrd. Doç. Dr. Hande Kazak, Dr. Çağrı Çamsarı, Dr. Esra Mutlu ve Uzman Şeyda Karabörk eğitim verdi.

Sağlık alanında çalışma yapan araştırmacılara yönelik düzenlenen kursta teorik dersler, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde; uygulama dersleri ise Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda verildi.