Hücre ve disiplin cezası olanlara görüş yok

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Kurban Bayramı için görüş günleri açıklandı. Yapılan açıklamada şu şartlar gösterildi; Hükümlü ve tutuklular belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.

Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışmasından dolayı 12-13-14-15 Ağustos 2019 tarihlerinde kapalı görüş yaptırılmayacak olup, Kurban Bayramı münasebetiyle verilen açık görüş yaptırılacaktır. Belirtilen gün ve saatler dışında ve hafta sonu görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecektir.

İnfaz edilmekte olan hücreye koyma disiplin cezası olması durumunda hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlandırılmayacaktır denildi.