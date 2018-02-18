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18 Şubat 2018 Pazar
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    • HUDER milletin, haklının ve mağdurun yanında

    Kısa adı HUDER olan Hukuki Araştırmalar Derneği Bolu Şubesi, düzenlenen kahvaltı programı ile kamuoyuna tanıtıldı.

    18 Şubat 2018 Pazar 13:29
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    HUDER milletin, haklının ve mağdurun yanında

    Haber: Kasım Şahin

    1988 yılında Genel Merkezi Ankara’da olmak üzere kurulan, 24 şube, 51 temsilciliği ile 76 ilde; dünyada ise Almanya, İngiltere, Japonya, Makedonya, Moğolistan, İsveç, Azerbaycan ve Gürcistan olmak üzere 8 ülkede teşkilatları ve gönüllüleri ile faaliyetlerine devam eden Türkiye’nin en köklü ve en yüksek üyeye sahip sivil hukuk kuruluşu Hukuki Araştırmalar Derneği’nin(HUDER) Bolu Şubesi Mehmet Avukat Emin Güz Başkanlığında düzenlenen kahvaltı programı ile kamuoyuna tanıtıldı. Programda söz alan HUDER Bolu Şube Başkanı Av. Mehmet Emin Güz, derneklerinin Bolu’da 11 Ekim 2017 tarihinde kurulduğunu ve 13 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu sonrası faal duruma geçtiğini ve Yönetim Kurulunda görev dağılımının; Dernek Başkanı Av.Mehmet Emin Güz, Başkan Yardımcısı Av.Durmuş Tunç, Genel Sekreter Av. Celal Eşref, Sayman Av.Ramazan Mercan, Yönetim Kurulu Üyesi Av.Uğur Kaya olarak belirlendiğini ifade ederek konuşmasına başladı.

    Av. Emin Güz konuşmasının devamında, “Hukuki Araştırmalar Derneği'nin amacı; milletimizin milli değerlerinden hâsıl olmuş ilke ve değerleri savunmak, üyelerinin sosyal ve mesleki sahada yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak, mesleki bilgi, gelenek ve kültürlerini artırmak ve genel anlamda sağlıklı ve istikrarlı bir hukuk düzenini temin etmektir. ‘Mazlumun inancı sorgulanmaz’ ilkesi bir Anadolu değeri olarak yol haritamızı belirleyecektir” diye konuştu.

    Av. Güz ayrıca yerelde derneğin tanıtımını yapmak ve gerekli istişarelerde bulunmak için ziyaretler gerçekleştireceklerini, üniversitede Hukuk Fakültesi kurulmasının hızlandırılması için katkıda bulunacaklarını ve toplumun genelini ilgilendiren mağduriyetler söz konusu olduğunda gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

    HUDER Bolu Şubesi olarak, faaliyet gösterecekleri konulardan da madde madde bahseden Av. Mehmet Emin Güz şunları söyledi: “Dava dosyalarının Yargıtay ve Danıştay tarafından incelenip karar bağlanmasının çok uzun sürmesi toplumda önemli mağduriyetlere neden olmaktadır. Çözüm olarak azami bir dosya inceleme süresinin konulması gerektiğini düşünüyoruz.

    Cumhuriyet Savcılarının Adliye'den ayrılarak Kolluk Güçleriyle iç içe bir alanda Devlet'in avukatı misyonu ile görev icra etmelerinin gerektiğini düşünüyoruz. Böylece Savcı, dosyaya başından beri hâkim olacak, hukuka aykırı delil toplama ya da geçmişte sıkça başımızı ağrıtan kumpasçı yapılanmaların önüne geçilecek, aynı zamanda yargılamanın sağlıklı işlemesi için silahların eşitliği ilkesi hayata geçirilmiş olacaktır.

    Tutuklama kararlarına itirazları İstinaf Mahkemeleri değerlendirmelidir.

    İcra Daireleri, Noterlere benzer bir usulle özelleştirilmelidir.

    Gelişen teknolojiden yararlanılarak ifadelerin hâkim tarafından zapta geçilmesi sistemi kaldırılmalı, doğrudan ses ve görüntü kayıt sistemine geçilmelidir. Böylece duruşma sırasında hâkimlerin usule aykırı ancak zapta geçmediği için ya da eksik veya yorum katılarak geçildiği için tam olarak anlaşılamayan ifadeler nedeniyle denetimin zedelenmesi tehlikesinin önüne geçilecektir. Ayrıca bu durum yüz yüzelik ilkesinin işlemesine de neden olacağından yüksek mahkemelere tam bir denetim imkânı verecektir.

    ‘Avukatların yargının vazgeçilmez unsurudur’ sözü pratiğe geçirilmelidir. Sözgelimi hâkimlerin statüsünde avukatlara pasaport verilmemesinin izahı yoktur. Yine Avukatların mesleki suçlarında hâkimler ve savcılar gibi Yüksek Mahkemeler tarafından yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir avukatın geleceğinin Başsavcı ve Ağır Ceza Heyeti'nin takdirinde olması, savunmanın üzerinde baskı oluşturması tehlikesini ortaya çıkarmaktadır.

    Bütün bu önerilerimizi Adalet Bakanlığımıza iletmeyi düşünüyoruz. Bilindiği gibi hukuk; toplumun genel yararını sağlamak için konulan ve kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve kanunların bütünüdür. Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve devletle ilişkilerini düzenler. Öyle ise tüm bu çalışmaları yapabilmemiz için toplumla iç içe olan sivil toplum örgütlerine ve bilhassa basın camiasına olan ihtiyacımız açıktır. Bütün bu çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğime inanıyoruz.”

    Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Av. Emin Güz, üye sayısına ilişkin soruya, “Mevcut üye sayımız şu an için 17 kişi” cevabını verirken, derneğe hukuk alanında çalışmayanların üye olup olamayacağına dair soruya ise, “Tüzüğümüz hukukçu olmayanlara da üyelik imkanı tanıyor. Toplumun her kesimine açık bir derneğiz” cevabını verdi. HUDER Bolu Şube Başkanı Güz ayrıca kuruluş aşamasında bazı üyelerin istifası ile alakalı soruya şu şekilde cevap verdi: “Bu tip durumlar derneklerin kuruluş aşamasında olabiliyor. 3 arkadaşımızın istifası söz konusu, kendileriyle henüz görüşmediğimiz için gerekçelerini öğrenemedik. Onları tekrar kazanacağımızı umuyoruz.”


    Anahtar Kelimeler: Kısa, Adı, HUDER, Olan, Hukuki

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