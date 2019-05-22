Hukuk Birim Başkanlığı kuruldu

Haber: Aysun Beykoz

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığı, teşkilatlanma ve teşkilatlarını güçlendirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Teşkilatını güçlendirmek adına bünyesine yeni bir birim katan Bolu Ülkü Ocaklarında Hukuk Birim Başkanlığı ve Danışmanlık Birimi kuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları İsmail Akgül şu ifadelere yer verdi: “Bolu Ülkü Ocakları olarak Genel Başkanımız Sayın Dr. Sinan Ateş'in talimatları doğrultusunda ilinizde de Ülkü Ocakları Hukuk Birim Başkanlığı ve Danışmanlık Birimi kurulmuştur. Bu bağlamda ilimizde Türk Gençliğini Hukuki yönden bilgilendirme, yapılacak olan faaliyet ve çalışmalarda hukuk desteği alma imkanımız olacaktır. İlimizin genç ve başarılı bir avukatı olan Sayın Cihat Karagöz dün itibari ile Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanlığımız Hukuk Birim Başkanı olarak atanmıştır. Genç kardeşimize başarılar diler görevinin hayırlara vesile olmasını dilerim.”